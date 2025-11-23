Kennst du diese zwei Personen? Dann ruf die Polizei
Im Juli kam es in einem Geschäft in Mariahilf zu einem Diebstahl. Das Opfer verlor dabei einen fünfstelligen Eurobetrag. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.
Am 23. Juli kam es in Wien-Mariahilf (6. Bezirk) zu einem schweren Diebstahl, darüber informiert jetzt die Polizei. Das Opfer, ein 55-Jähriger, hatte damals einen fünfstelligen Eurobetrag in einer Bankfiliale abgehoben. Anschließend ging er in ein Geschäft. Dort sollen zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, dem Mann das Geld aus der Tasche gestohlen haben. Bisher konnten Bilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu den folgenden Personen.
Täterbeschreibung – Polizei bittet um Hinweise
Männlicher Tatverdächtiger:
- Alter: ca. 60–70 Jahre
- Herkunft: vermutlich asiatisch
- Kleidung: schwarze Hose, blaues Hemd, schwarze Jacke, schwarze Kappe
- Schuhe: braun
Weibliche Tatverdächtige:
- Alter: ca. 55–65 Jahre
- Herkunft: vermutlich asiatisch
- Merkmale: blond gefärbtes Haar, kleine Statur
- Kleidung: schwarze Hose, weißer Pullover, dunkle Schuhe
- Accessoires: große dunkle Handtasche, teilweise schwarze Kappe
Du weißt etwas zu dem Vorfall oder den Personen?
Dann wende dich bitte an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Diebstahl (auch anonym) unter 01-31310-43610 oder 01-31310-43612, oder an den Journaldienst der Außenstelle Mitte unter 01-31310-438000.