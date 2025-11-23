Kennst du diese zwei Personen? Dann ruf die Polizei

Im Juli kam es in einem Geschäft in Mariahilf zu einem Diebstahl. Das Opfer verlor dabei einen fünfstelligen Eurobetrag. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Am 23. Juli kam es in Wien-Mariahilf (6. Bezirk) zu einem schweren Diebstahl, darüber informiert jetzt die Polizei. Das Opfer, ein 55-Jähriger, hatte damals einen fünfstelligen Eurobetrag in einer Bankfiliale abgehoben. Anschließend ging er in ein Geschäft. Dort sollen zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, dem Mann das Geld aus der Tasche gestohlen haben. Bisher konnten Bilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu den folgenden Personen.

Täterbeschreibung – Polizei bittet um Hinweise Männlicher Tatverdächtiger: Alter: ca. 60–70 Jahre

Herkunft: vermutlich asiatisch

Kleidung: schwarze Hose, blaues Hemd, schwarze Jacke, schwarze Kappe

Schuhe: braun Weibliche Tatverdächtige: Alter: ca. 55–65 Jahre

Herkunft: vermutlich asiatisch

Merkmale: blond gefärbtes Haar, kleine Statur

Kleidung: schwarze Hose, weißer Pullover, dunkle Schuhe

Accessoires: große dunkle Handtasche, teilweise schwarze Kappe

©LPD Wien | Tatverdächtiger Mann (ca. 60–70 Jahre) – zuletzt gesehen mit schwarzer Hose, blauem Hemd und schwarzer Kappe. ©LPD Wien | Tatverdächtige Frau (ca. 55–65 Jahre) – blond gefärbtes Haar, kleine Statur, mit weißem Pullover und großer dunkler Handtasche unterwegs.

Du weißt etwas zu dem Vorfall oder den Personen?

Dann wende dich bitte an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Diebstahl (auch anonym) unter 01-31310-43610 oder 01-31310-43612, oder an den Journaldienst der Außenstelle Mitte unter 01-31310-438000.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 12:39 Uhr aktualisiert