Herzenswunsch erfüllt: Regina (83) sieht ihren Bruder ein letztes Mal

Geschwisterliebe, die ans Herz geht. Oft sind es die scheinbar kleinen Dinge, die Menschen als letzten Wunsch in ihrem Herzen tragen. So war es auch für Regina. Die 83-Jährige leidet an einer schweren Erkrankung und lebt seit einigen Monaten in einem Pflegezentrum. Dort wird sie rund um die Uhr medizinisch betreut. Nur langsam konnte sie sich an ihre neue Umgebung und die neue Lebenssituation gewöhnen.

Nur ein Wunsch: „Ein letztes Mal wiedersehen“

Doch jetzt bekam sie eine Nachricht, die alles veränderte. Ihr geliebter Bruder ist ebenfalls sehr schwer krank und befindet sich in einem Wiener Krankenhaus. Beide hatten einen allerletzten Wunsch: sich ein letztes Mal wiederzusehen. Das ließ sich der Verein Rollende Engel nicht zweimal sagen. Sofort gaben sie alles, um den Wunsch bestmöglich umzusetzen.

Verein Rollende Engel erfüllt letzten Wunsch

Nur wenige Tage später war es schon so weit: Die Wunscherfüller Anita, Maria und Florian holten Regina im Pflegezentrum ab. Sie war bereits gut gelaunt und voller Freude, ihren Bruder endlich wiederzusehen. Während der langen Autofahrt zum Krankenhaus erzählte die Dame viel über ihre Jugend und auch über ihre Beziehung zu ihrem geliebten Bruder Dieter. Sie freute sich riesig auf das Treffen und wurde immer nervöser.

©Verein Rollende Engel | Der Verein Rollende Engel erfüllt letzte Herzenswünsche. ©Verein Rollende Engel | Regina (83) erlebt ein emotionales Wiedersehen mit ihrem geliebten Bruder.

Emotionales Wiedersehen mit Dieter

Im Krankenhaus wurde das gesamte Team herzlich willkommen geheißen. Alles war vorbereitet, und so konnten die Wunscherfüller die Tür zum Zimmer öffnen. „Guten Morgen! – Wir hätten hier jemanden für Sie mit“, sagte Maria, die Wunscherfüllerin. Endlich war es soweit: das emotionale Wiedersehen. Mit einem Strahlen im Gesicht und Tränen in den Augen empfing er seine geliebte Schwester. Die beiden drückten, umarmten und streichelten sich.

Ein letzter Abschied

Das Team der Rollenden Engel zog sich zurück, um den Moment des Wiedersehens den beiden ungestört zu schenken. Trotzdem blieben sie in der Nähe, für den Fall, dass sie pflegerische oder medizinische Betreuung benötigt hätte. Viele Stunden vergingen, bevor es nach einem letzten Foto und unter vielen Tränen wieder nach Hause ging. Regina war überglücklich und dankbar, dass der Verein ihr den allerletzten Wunsch noch erfüllt hatte: ihren geliebten Bruder ein letztes Mal wiederzusehen.