GAK schockt Rapid: 2:1 in Wien – Schlusslicht gibt rote Laterne ab

Der GAK setzt ein Ausrufezeichen: Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Rapid gibt Graz die rote Laterne ab und verschärft gleichzeitig die Krise der Hütteldorfer. Für Rapid wird der Druck vor dem wichtigen Europacup-Auftritt größer.

Zum Abschluss der 14. Runde feierte der GAK einen überraschenden 2:1-Erfolg beim SK Rapid und gab damit die rote Laterne an Blau-Weiß Linz ab. Die Hausherren verpassten die Chance auf die Tabellenführung und bleiben einen Punkt hinter Salzburg. Für Rapid setzte sich damit eine schwierige Woche fort, während Graz seinen ersten Auswärtssieg der Saison bejubeln konnte.

Ausgeglichene erste Hälfte

Rapid startete mit drei Änderungen im Vergleich zum Unentschieden in Tirol, während der GAK fast unverändert blieb. Die Partie verlief trotz der Tabellenkonstellation über weite Strecken ausgeglichen. Torchancen waren rar, ein Klassenunterschied nicht erkennbar. Rapid verbuchte in der ersten Hälfte zwei gefährliche Möglichkeiten durch Ahoussou und Wurmbrand, während auf Grazer Seite nur ein Versuch von Jano echte Gefahr brachte. Kurz darauf wurde das Spiel durch zwei Verletzungen überschattet: Jano knickte ohne Fremdeinwirkung schwer um und musste lange behandelt vom Feld gebracht werden. Der Verdacht auf einen Knöchelbruch bestätigte die schlimme Szene. Auch Rapid musste noch vor der Pause den verletzten Raux-Yao ersetzen.

Umstrittener Elfmeter bringt GAK in Führung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein chancenarmes Spiel, ehe eine strittige Szene das Match kippte. Nach einem Schuss von Harakate wertete Schiedsrichter Ebner ein Handspiel von Cvetkovic als strafbar. Der Referee verzichtete auf eine VAR-Kontrolle, und Maderner verwandelte sicher zum 1:0. Die Rapid-Fans reagierten verärgert, doch das Team lieferte kurz darauf die passende Antwort. Nach einer schönen Kombination über Tilio und Seidl traf Kara mit einer Ferse zum Ausgleich.

Harakates Lupfer entscheidet – Rapid-Fans pfeifen

Rapid drängte auf das 2:1, Kara vergab eine weitere gute Gelegenheit. Das rächte sich. Nach einem präzisen Zuspiel von Satin tauchte Harakate frei auf und hob den Ball über Gartler hinweg ins Netz. Es war die Entscheidung in einem Spiel, das Rapid schließlich mit Pfiffen von den eigenen Fans quittiert bekam. Für GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer, der ausgerechnet bei seinem Ex-Club antrat, bedeutete der Sieg ein wichtiger Befreiungsschlag. Graz liegt nun zwei Punkte vor Blau-Weiß Linz, Rapid hingegen bleibt nach turbulenten Tagen unter Druck.