Kälte bleibt hartnäckig: Nur 1 Grad trotz Tageshöchstwerten

Frostig, grau und ruhig: Nach einer eisigen Nacht bleibt es am Dienstag meist trocken, doch die Wolken dominieren und die Temperaturen kommen kaum über den Gefrierpunkt hinaus.

Es überwiegen dichte Wolken, in der Früh sind ein paar Eiskörner möglich, meist bleibt es aber bis zum Abend trocken. Der Wind weht nur schwach. Nach einer anfangs sehr frostigen Nacht steigen die Temperaturen bis zum Morgen auf minus 4 bis minus 1 Grad. Tageshöchsttemperatur um plus 1 oder 2 Grad.