Wien meldet starkes Nächtigungswachstum im Oktober

Wien verzeichnet im Oktober ein kräftiges Nächtigungsplus: 1,9 Millionen Übernachtungen und steigende Umsätze zeigen eine weiterhin robuste Tourismusentwicklung – China kehrt in die Top-10 zurück.

Wien bleibt touristisch auf Erfolgskurs. Der Oktober brachte der Bundeshauptstadt 1,86 Millionen Nächtigungen – ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich der stabile Wachstumstrend des bisherigen Jahres fort. Von Jänner bis Oktober wurden 16,16 Millionen Übernachtungen gezählt, ein Anstieg von 6 Prozent.

Deutschland bleibt klarer Spitzenmarkt – China legt stark zu

Die wichtigsten Herkunftsländer zeigen einmal mehr ein vertrautes Bild an der Spitze. Deutschland führt mit 376.000 Übernachtungen (+8 %) vor Österreich (346.000, +4 %) und den USA (114.000, +9 %). Dahinter folgen Italien, Großbritannien und Spanien. Besonders auffällig ist die Entwicklung in einem Markt: China. Mit 42.000 Nächtigungen und einem kräftigen Zuwachs von 45 Prozent kehrt das Land wieder fix in die Top-10 der nächtigungsstärksten Herkunftsnationen zurück – nach mehreren Jahren pandemiebedingter Schwankungen. Schon seit Mai zählte China zu den umsatzstärksten Nationen, nun spiegelt sich das auch in den Nächtigungszahlen wider.

Fast eine Milliarde Euro Umsatz bis September

Auch wirtschaftlich entwickelt sich der Städtetourismus solide. Die Wiener Beherbergungsbetriebe erzielten im September einen Netto-Nächtigungsumsatz von 134,3 Millionen Euro – ein Plus von 3 Prozent. Im Zeitraum Jänner bis September summiert sich der Umsatz auf 992,7 Millionen Euro, ebenfalls ein Zuwachs von 3 Prozent gegenüber 2024.

Auslastung steigt – Angebot wächst

Die Wiener Hotels waren im Oktober gut gebucht: Die Zimmerauslastung lag bei 77 Prozent, ein klarer Anstieg zum Vorjahr (73 %). Die Bettenauslastung erreichte 59,7 Prozent. Im Vergleich dazu zeigt der bisherige Jahresverlauf eine etwas stabilere, aber leicht niedrigere Auslastung:

Zimmerauslastung Jänner–Oktober: 68 %

Bettenauslastung Jänner–Oktober: 52,9 %

Während die Nachfrage steigt, wächst auch das Angebot: Im Oktober standen 82.600 Hotelbetten zur Verfügung – rund 2.700 mehr als im Vorjahr.

Tourismusjahr endet mit Rückenwind

Mit einem deutlichen Nächtigungsplus, steigenden Umsätzen und einer Rückkehr wichtiger internationaler Märkte geht Wien mit solidem Rückenwind in die letzten Wochen des Tourismusjahres. Die Zahlen zeigen: Die Stadt bleibt ein Magnet für Gäste aus aller Welt – und baut ihre Rolle als eine der führenden europäischen Städtedestinationen weiter aus.