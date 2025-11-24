1,6 Promille: Mann feuert mit Schreckschusspistole aus Wohnung

Ein 39-jähriger Wiener soll betrunken mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen haben. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen verhängt.

Ein 39-Jähriger (Stb.: Österreich) wurde mehrfach angezeigt, da er gestern nachmittags mit einer Schreckschusswaffe aus einem Fenster geschossen haben soll. Zuvor war am Polizeinotruf ein lautes Knallgeräusch in der Goldschlagstraße gemeldet worden. Mehrere Streifenwägen sowie WEGA-Kräfte wurden an die Einsatzadresse gerufen. Nach Ermittlung der betreffenden Wohnung wurde eine Familie darin angetroffen. Der 39-jährige Vater bestritt vorerst die Schussabgabe. Nach einem Hinweis des Sohnes wurde die Schreckschusswaffe dann in einem Schlafzimmer gefunden und sichergestellt. Gegen den Familienvater, der eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille aufwies, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wurde wegen Ordnungsstörung angezeigt. Außerdem erfolgt die Vorschreibung zur Kostenersatzpflicht für den grob fahrlässig verursachten Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert