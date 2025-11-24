Ausnahmezustand: Mann überfällt eigene Oma und springt dann aus 4. Stock

In Wien soll gestern, Sonntag, ein Mann seine eigene Großmutter überfallen haben. Er sprang dann auch noch aus dem Fenster.

Ein 26-jähriger Österreicher soll gestern seine Großmutter in 1030 Wien mit einer Eisenstange vor ihrem Wohnhaus bedroht und beraubt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige vorerst mit dem geraubten Wohnungsschlüssel und Mobiltelefon. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen konnte der Tatverdächtige in einer Wohnung in 1010 Wien ausgeforscht werden, wo er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Er sprang aus dem 4. Stock

In weiterer Folge sprang er aus dem 4. Stock in ein Sprungtuch, welches die Berufsfeuerwehr Wien bereits aufgestellt hatte. Der tobende Tatverdächtige wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Das geraubte Gut wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernommen.