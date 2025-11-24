Hammer-Goldraub in Meidling: Einbrecher flüchten mit E-Roller

In Wien-Meidling kam es am 20. November zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Bei der Tat verwendeten die beiden Unbekannten einen Hammer und erbeuteten Goldschmuck. Sie sind auf der Flucht.

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) ermittelt derzeit gegen zwei unbekannte Täter. Sie sollen am 20. November in ein Juweliergeschäft in der Meidlinger Hauptstraße eingebrochen haben und dabei nicht gerade zimperlich vorgegangen sein: „Für die Tatbegehung sollen sie unter anderem einen Hammer verwendet haben“, so die Polizei. Bei dem Einbruch erbeuteten die Diebe nach Auskunft der Beamten Goldschmuck. Sie flüchteten mit mopedähnlichen E-Rollern vom Tatort. Zwar wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, diese verlief jedoch ergebnislos. „Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen sind im Gange“, erklärt die Polizei abschließend.

