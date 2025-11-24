Skip to content
/ ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Die Drogendealer wurden festgenommen
Wien / 10. Bezirk
24/11/2025
Auf frischer Tat

Drogenverkauf im Park: Zwei Dealer binnen Minuten festgenommen

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen zwei mutmaßliche Dealer fest, die im öffentlichen Raum Marihuana verkauft haben sollen.

von Stefan Putz Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es gestern zwei Tatverdächtige festzunehmen, die Suchtmittel im öffentlichen Raum verkauften. Zuerst wurde ein 27-Jähriger (Sta.: Afghanistan) festgenommen, bei dem 14 weitere Suchtgiftsäckchen mit Marihuana vorgefunden wurden. Kurz danach wurde ein 20-Jähriger (Sta.: Tunesien) in der Nähe festgenommen, der zuvor Suchtgift an einen 25-Jährigen verkauft hat. In beiden Fällen wurden Betretungsverbote für die Schutzzone ausgesprochen. Insgesamt wurden über 33 Gramm Marihuana und eine mittlere dreistellige Bargeldsumme sichergestellt.

