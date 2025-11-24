Drogenverkauf im Park: Zwei Dealer binnen Minuten festgenommen
Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen zwei mutmaßliche Dealer fest, die im öffentlichen Raum Marihuana verkauft haben sollen.
Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es gestern zwei Tatverdächtige festzunehmen, die Suchtmittel im öffentlichen Raum verkauften. Zuerst wurde ein 27-Jähriger (Sta.: Afghanistan) festgenommen, bei dem 14 weitere Suchtgiftsäckchen mit Marihuana vorgefunden wurden. Kurz danach wurde ein 20-Jähriger (Sta.: Tunesien) in der Nähe festgenommen, der zuvor Suchtgift an einen 25-Jährigen verkauft hat. In beiden Fällen wurden Betretungsverbote für die Schutzzone ausgesprochen. Insgesamt wurden über 33 Gramm Marihuana und eine mittlere dreistellige Bargeldsumme sichergestellt.