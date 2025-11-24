Kritik an Überstunden: Wiener FPÖ fordert 1.500 mehr Polizisten

Derzeit wird laut Parteichef Dominik Nepp zu wenig Nachwuchs rekrutiert. In die Pflicht nehmen die Blauen in erster Linie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Sie fordern aber auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf zu handeln. Dieser sei immerhin einer der „Strippenzieher“ der Bundesregierung, wie sie meinen. Nötig seien die zusätzlichen Kräfte angesichts der Sicherheitslage in der Stadt, führte Nepp aus. Die aktuellen Planungen würden dem nicht Rechnung tragen. Denn wie der Wiener FPÖ-Obmann ausführte, stehen heuer für ganz Österreich nur 1.450 Neuaufnahmen am Programm. 800 Polizeischüler haben davon in der Bundeshauptstadt bisher die Ausbildung begonnen. „Das ist absolut unzureichend“, befand Nepp.

Kritik an Überstunden

Die Folge davon seien Polizeiinspektionen, die in der Nacht zusperren müssten. Auch die Überstunden der Beamten seien hoch. Bis zu 100 Stunden im Monat würden hier verzeichnet werden, berichtete Nepp. Viele Polizisten würden darum den Dienst quittieren oder sich in andere Bundesländer versetzen lassen. Das liege daran, dass die Belastungen in Wien hoch seien. Als aktuelle „Brennpunkte“ wurden heute etwa eine Raserstrecke in Favoriten und die Drogenszene im Bereich Gumpendorfer Straße genannt. Durch Pensionierungen, Kündigungen und Versetzungen verliert Wien alleine heuer 900 Polizistinnen und Polizisten, führte der AUF-Bundesvorsitzende und FPÖ-Nationalratsabgeordnete Werner Herbert aus. Er kritisierte, dass gerade Beamte aus Wien in andere Einheiten zugeteilt würden, also etwa ins Innenministerium. In der dortigen Zentralstelle gebe es „Personal in Unmengen“, versicherte Herbert. (APA, Red. 24.11)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 14:45 Uhr aktualisiert