Schüsse in Wien-Floridsdorf: Polizei im Großeinsatz

Großeinsatz in Wien! Die Wiener Polizei steht aktuell wegen eines „mutmaßlichen Gewaltdelikts“ im Bezirk Floridsdorf im Einsatz. Auf Grund der aktuellen Lage wurde der Bereich der Einsatzörtlichkeit großräumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen.

Im Bereich Sandrockgasse im 21. Bezirk läuft derzeit ein größerer polizeilicher Einsatz – wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort, der Bereich ist großräumig abgesperrt. Bitte meiden Sie die Örtlichkeit, wir halten Sie auf dem Laufenden. #W2411 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 24, 2025

Anrainer hörten Schussgeräusche

Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Gegenüber 5 Minuten erklärt Polizei-Pressesprecher Philipp Haßlinger auf Anfrage allerdings bereits: „Anrainer haben Schussgeräusche gemeldet. Seitdem läuft ein Großeinsatz.“ Wie lange die Sperre aufrecht bleibt, ist bisher noch unklar. Bereits in den Mittagsstunden seien mehrere Notrufe aufgrund wahrgenommener Schussgeräusche im 21. Bezirk eingegangen. „Wir nehmen die derartige Meldung sehr ernst. Derzeit klären wir mit einem größeren Polizeieinsatz die Lage in diesem Gebiet“, informieren die Beamten auch auf der Plattform X.

In den Mittagsstunden erreichten uns Notrufe aufgrund wahrgenommener Schussgeräusche im 21. Bezirk. Wir nehmen die derartige Meldung sehr ernst. Derzeit klären wir mit einem größeren Polizeieinsatz die Lage in diesem Gebiet. #w2411 https://t.co/4zoBqOXwa9 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 24, 2025

Update: Eine Person erlitt Schussverletzungen

Mittlerweile informierte die Polizei, dass eine Person verletzt wurde. „Im Zuge des Einsatzes können wir bestätigen, dass eine Person mit Schussverletzungen ins Spital gebracht wurde“, heißt es auf X. Zum genauen Ausmaß der Verletzungen gibt es noch keine näheren Informationen. „Der Einsatz dauert derzeit an und konzentriert sich auf die betroffenen Einsatzörtlichkeit“, so die Beamten abschließend.

Gegen 13:30 Uhr gingen Notrufe aufgrund mutmaßlicher Schüsse ein. Im Zuge des Einsatzes können wir bestätigen, dass eine Person mit Schussverletzungen ins Spital gebracht wurde. Der Einsatz dauert derzeit an und konzentriert sich auf die betroffenen Einsatzörtlichkeit. #w2411 https://t.co/G8b2WJrVFY — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 24, 2025

Update: Täter festgenommen

Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig. Mittlerweile konnte er durch Sondereinsatzkräfte festgenommen werden, wie die Polizei mitteilt. DAS LKA übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Sperren bleiben bis auf weiteres noch aufrecht.

Beim aktuellen Einsatz konnte der mutmaßliche Täter durch Sondereinsatzkräfte festgenommen werden, das LKA übernimmt die Ermittlungen. Die Sperren bleiben bis auf weiteres noch aufrecht. #W2411 https://t.co/LNrxpCJ8z5 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 24, 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 16:01 Uhr aktualisiert