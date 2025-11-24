Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell in Wien unterwegs. Anrainer meldeten Schussgeräusche.
Wien
24/11/2025
Eine Person verletzt

Schüsse in Wien-Floridsdorf: Polizei im Großeinsatz

Aktuell kommt es in Wien Floridsdorf zu einem großen Polizeieinsatz. Laut ersten Informationen soll es zu einem Gewaltdelikt gekommen sein. Anrainer hörten Schussgeräusche.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(242 Wörter)

Großeinsatz in Wien! Die Wiener Polizei steht aktuell wegen eines „mutmaßlichen Gewaltdelikts“ im Bezirk Floridsdorf im Einsatz. Auf Grund der aktuellen Lage wurde der Bereich der Einsatzörtlichkeit großräumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen.

Anrainer hörten Schussgeräusche

Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Gegenüber 5 Minuten erklärt Polizei-Pressesprecher Philipp Haßlinger auf Anfrage allerdings bereits: „Anrainer haben Schussgeräusche gemeldet. Seitdem läuft ein Großeinsatz.“ Wie lange die Sperre aufrecht bleibt, ist bisher noch unklar. Bereits in den Mittagsstunden seien mehrere Notrufe aufgrund wahrgenommener Schussgeräusche im 21. Bezirk eingegangen. „Wir nehmen die derartige Meldung sehr ernst. Derzeit klären wir mit einem größeren Polizeieinsatz die Lage in diesem Gebiet“, informieren die Beamten auch auf der Plattform X.

Update: Eine Person erlitt Schussverletzungen

Mittlerweile informierte die Polizei, dass eine Person verletzt wurde. „Im Zuge des Einsatzes können wir bestätigen, dass eine Person mit Schussverletzungen ins Spital gebracht wurde“, heißt es auf X. Zum genauen Ausmaß der Verletzungen gibt es noch keine näheren Informationen. „Der Einsatz dauert derzeit an und konzentriert sich auf die betroffenen Einsatzörtlichkeit“, so die Beamten abschließend.

Update: Täter festgenommen

Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig. Mittlerweile konnte er durch Sondereinsatzkräfte festgenommen werden, wie die Polizei mitteilt. DAS LKA übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Sperren bleiben bis auf weiteres noch aufrecht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 16:01 Uhr aktualisiert
