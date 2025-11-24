Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels.com: Nikolai Kolosov
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Schiff am Donaukanal in Wien.
Nachdem der Treibstoff ausgetreten war, kam es zu großflächigen Verschmutzungen.
Wien
24/11/2025
Schadstoffaustritt

Schiff verliert Diesel im Donaukanal: Berufsfeuerwehr im Einsatz

Am Donaukanal kam es am Nachmittag des 24. November zu einem Austritt von Gefahrgut. Ein Schiff verlor Treibstoff, die Berufsfeuerwehr Wien rückt aus.

von Redaktion 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Mehrere Einsatzkräfte rückten am Montagnachmittag zum Donaukanal aus. Augenzeugen bemerkten einen seltsamen Film auf dem Wasser. Auch in den Sozialen Medien rätselten die Nutzer, ob es zu einem Austritt von Schadstoffen gekommen war.

Feuerwehr musste Ölsperren errichten

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt Gerald Schimpf, Presseoffizier der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz: „Es ist bei der Einmündung des Donaukanals zum Austritt von Schiffsdiesel gekommen, die Kräfte der BF Wien sind aktuell im Einsatz und hat Ölsperren bei der Einmündung und auf Höhe der Floridsdorfer Brücke errichtet.“ Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 16:58 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: