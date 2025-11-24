Schüsse in Wien: Polizei gibt neue Details zum Großeinsatz bekannt

In Wien-Floridsdorf wurde heute ein 27-Jähriger durch Schüsse verletzt. Die Polizei war mit Hubschrauber, Drohne und Sondereinsatzkräften im Einsatz. Nun wurden neue Details bekannt.

Heute Nachmittag, 24. November, ist es zu einem Großeinsatz der Wiener Polizei gekommen, nachdem Schüsse und eine verletzte Person gemeldet wurden. 5 Minuten berichtete bereits: Schüsse in Wien-Floridsdorf: Polizei im Großeinsatz.

Anrainer hörten plötzlich Schüsse, Haus von Beamten umstellt

Mehrere Anrainer wählten den Polizeinotruf. Wie sich herausstellte, wurde die angeschossene Person von Begleitern in ein Fahrzeug gebracht, welches in eine unbekannte Richtung davonfuhr. Der Tatverdächtige, der im legalen Besitz mehrerer Schusswaffen war, zog sich in ein Einfamilienhaus zurück. Das Haus wurde unverzüglich von den Beamten umstellt. Unterstützend befanden sich auch Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne im Einsatz.

Schüsse in Wien: 52-Jähriger festgenommen

Kurz nach 15 Uhr begab sich der Tatverdächtige freiwillig aus dem Haus und ließ sich von Sondereinsatzkräften widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um den 52-jährigen Bewohner (Staatsbürgerschaft Österreich) des Hauses, der sich gemeinsam mit seiner betagten Mutter in dem Haus befand.

27-Jähriger durch Schüsse verletzt

In der Zwischenzeit meldete ein Krankenhaus die Behandlung eines 27-Jährigen (Staatsbürgerschaft Rumänien) mit einer Schussverletzung im Beinbereich. Es konnte rasch festgestellt werden, dass es sich um das Opfer des Vorfalls handelte. Weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord.