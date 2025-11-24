Einkaufssamstage in der Vorweihnachtszeit: Hier gilt Fahrverbot

In der Vorweihnachtszeit werden die Innere Mariahilfer Straße und die Neubaugasse an ausgewählten Samstagen sowie am Feiertag 8. Dezember 2025 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Um den Wienerinnen und Wienern ein entspanntes vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen zu ermöglichen, wird an einigen Tagen die Innere Mariahilfer Straße sowie die Neubaugasse für alle Fahrzeuge gesperrt. Betroffen sind die Einkaufssamstage am 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember 2025 sowie der Feiertag Montag, 8. Dezember.

Hier gilt das Fahrverbot

Konkret geht es um den Abschnitt der Inneren Mariahilfer Straße zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Stumpergasse/Kaiserstraße und den Abschnitt der Neubaugasse zwischen Innerer Mariahilfer Straße und Westbahnstraße, das gilt wie immer auch für Fahrräder und E-Scooter. Die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen sind in diesem Zeitraum aufgehoben. Daher am besten auf die Wiener Öffis umsteigen und entspannt die Weihnachtseinkäufe erledigen. Die Querung der Inneren Mariahilfer Straße ist ausschließlich über Stumpergasse – Kaiserstraße möglich. Das gilt auch für Radfahrer sowie E-Scooter-Fahrer. Fahrzeuglenkern wird das weiträumige Ausweichen empfohlen, Parkgaragenzufahrten werden entsprechend gekennzeichnet.

Einbahnregelungen aufgehoben An den genannten Tagen werden auch folgende Einbahnen aufgehoben bzw. werden zu Sackgassen: Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Lindengasse

Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und ONr. 3/4

Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße

Webgasse zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse

Mondscheingasse zwischen Neubaugasse und Zollergasse

Lindengasse zwischen Zieglergasse und Andreasgasse

Lindengasse zwischen Andlergasse und Neubaugasse

Andreasgasse zwischen Lindengasse und Richtergasse

Weiters wird der folgende, im 7. Bezirk gelegene Straßenzug zur Sackgasse: Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Mariahilfer Straße (bei der Mariahilfer Straße endend). Die Zufahrten zu den Parkgaragen werden durch die jeweiligen Betreiberunternehmen im Umfeld der Inneren Mariahilfer Straße und Neubaugasse mit entsprechenden Hinweistafeln und Richtungsangaben gekennzeichnet.

Halte- und Parkverbote

Halte- und Parkverbote werden vor Ort entsprechend gekennzeichnet. Sämtliche Maßnahmen werden jeweils durch provisorische Verkehrszeichen und physische Sperren (Abschrankungen) gekennzeichnet. Der Beginn der Verkehrsbeschränkungen wird durch Zusatztafeln am Vortag angekündigt. Beamte der Landespolizeidirektion Wien werden ebenfalls vor Ort zur Überwachung der Maßnahmen im Einsatz sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 20:05 Uhr aktualisiert