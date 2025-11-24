Zehn neue Wasserstoffbusse: Die Linie 39A fährt jetzt emissionsfrei

Zehn Wasserstoffbusse des portugiesischen Herstellers CaetanoBus kommen künftig auf der Linie 39A zwischen Heiligenstadt und Sievering zum Einsatz. Das ist die erste Buslinie, die komplett mit Wasserstoff-Technologie unterwegs ist. Aufgrund von Steigungen, kurzen Haltestellenabständen und hohem Fahrgastaufkommen ist diese Linie eine der anspruchsvollsten der Stadt, weshalb sie sich für Wasserstoffbusse besonders gut eignet. In den vergangenen Wochen wurden die Busse intensiv getestet und die Lenker eingeschult, nun steht dem endgültigen Start ins Wasserstoff-Zeitalter nichts mehr im Wege. „Wir investieren massiv in den weiteren Ausbau der umweltfreundlichen Öffis: Heuer wurden mit den Linien 12 und 27 gleich zwei neue Straßenbahnlinien eröffnet, die Linie 18 folgt mit Schulbeginn 2026. Neben dem intensiv laufenden Ausbau der U2xU5 spielen dabei auch neue Antriebstechnologien bei den Bussen eine zentrale Rolle. Die neuen, innovativen Wasserstoffbusse sind ab dem ersten Dezember unterwegs und ein Zeichen für die technologische Vorreiterrolle der Stadt bei der nachhaltigen Mobilität“, betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Ohne Nachtanken Tag und Nacht unterwegs

Von außen ähneln die Busse ihren Diesel-Vorgängern stark, die Technik dahinter ist allerdings eine ganz andere. Der Bus vereint Fahrzeugtechnologie aus der EU mit japanischer Wasserstoffkompetenz. Der 180 kW starke Elektromotor von Siemens bezieht seine Energie aus einer Brennstoffzelle von Toyota mit insgesamt 70 kW Leistung. Fünf Tanks auf dem Dach mit je 7,5 kg Kapazität (Gesamtkapazität: 37,5 kg) versorgen die Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Damit schafft der Bus mehr als 400 Kilometer Reichweite, kann den ganzen Tag ohne Nachtanken unterwegs sein und dann sogar noch auf der Nachtbus-Linie eingesetzt werden – ein echter Vorteil im Öffi-Alltag. Durch die Verwendung der Wasserstoff-Technologie ist der Bus leichter als gleich große Elektro-Busse und daher für das hügelige Gelände bestens geeignet. Der Bus bietet Platz für 78 Fahrgäste, einen kombinierten Rollstuhl- und Kinderwagenplatz und ist voll klimatisiert. „Nach den Batterie-Wasserstoffbussen in der Innenstadt starten jetzt im Dezember die ‚großen Brüder‘ auf der Linie 39A. Damit beweisen die Wiener Linien erneut ihre Vorreiterrolle beim Klimaschutz. Dank der innovativen Wasserstoff-Technologie können wir rund um die Uhr unterwegs sein. Unsere Lenker*innen haben in den vergangenen Wochen die Busse bereits unter realen Bedingungen intensiv getestet. Ab Montag kann dann die größte Fahrgemeinschaft Wiens von der umweltfreundlichen und sicheren Mobilität profitieren und gleichzeitig den hohen Komfort genießen“, erklärt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Wiener Linien als Innovationsmotor auf dem Bussektor

Für den Kauf und die Instandhaltung der neuen CaetanoBus-Fahrzeuge investieren die Wiener Linien gemeinsam mit dem Ministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie der EU rund 10,4 Millionen Euro. Die neuen, vollklimatisierten Busse sind in der Busgarage Leopoldau untergebracht. Dort werden sie an der konzerneigenen H2-Tankstelle getankt und gewartet. Mit den Wasserstoff-Bussen für den 39A sind seit 2024 gleich zwölf Linien auf moderne Antriebstechnologien umgestellt worden: Neben den Linien 2A und 3A in der Innenstadt fahren auch die Linien 17 A, 61A und 61B, 64A und 64B, 70A sowie die Linien 71A, 71B und 73B mit Elektroantrieb. Alle Busse sind emissionslos unterwegs, da diese Fahrzeuge mit Ökostrom oder grünem Wasserstoff fahren. Darüber hinaus testen die Bus-Expert*innen der Wiener Linien weiter intensiv verschiedene Busmodelle sowohl mit Elektro- als auch mit Wasserstoffantrieb, um auch weiterhin Vorreiter bei der klimaneutralen Mobilität zu sein. Die gesammelten Erfahrungen und Informationen helfen, bei zukünftigen Kaufentscheidungen die besten Fahrzeuge für die Stadt und die klimaneutrale Zukunft zu bekommen.