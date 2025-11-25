Oscar-Regisseur Ruzowitzky feiert Tochter im Shanghaitan

Wer in Wien Augen und Ohren offen hält, kann schon mal einem richtigen Hollywood-Star begegnen. So gestern im beliebten Restaurant Shanghaitan (Wien-Mariahilf), wo Oscar-Regisseur Stefan Ruzowitzky mit seiner Frau und Freunden einen besonderen Anlass feierte: den 26. Geburtstag seiner Tochter Anna. Die Stimmung im Lokal war gelöst, es wurde gelacht, angestoßen und kräftig geschlemmt.

Smaltalk mit dem Oscar-Preisträger

Beim Vorbeigehen ergab sich ein kurzer Austausch mit dem Filmemacher. Ruzowitzky zeigte sich freundlich und zugänglich. Auf die Frage, wie es ihm im Shanghaitan schmecke, grinste er nur und meinte, das Essen sei „wirklich ausgezeichnet“. Mehr brauchte es nicht – der Filmprofi genoss sichtbar einen privaten Familienabend. Wir erinnern uns: Stefan Ruzowitzky ist ein österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor. 2008 wurde sein Spielfilm Die Fälscher mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.

Die Tochter im Filmbusiness – jedoch unter Pseudonym

Auch ein paar Worte mit Geburtstagskind Anna waren möglich. Fotografieren wollte sie sich an diesem Abend lieber nicht lassen – verständlich, schließlich war es ihre private Feier. Ganz beiläufig verriet sie jedoch, dass auch sie im Filmbusiness arbeitet, allerdings unter einem Pseudonym. Details gab sie bewusst nicht preis, um ihre berufliche Identität getrennt vom prominenten Vater zu halten.

Ein Abend voller Kino-Flair – ganz ohne Red Carpet

Der Besuch im Shanghaitan wurde so zu einer kleinen, ungeplanten Begegnung mit der österreichischen Filmszene. Keine Kameras, kein Glamour – nur ein entspannt feiernder Oscar-Preisträger und seine Familie. Ein typischer Wiener Moment, der zeigt: Die Filmwelt ist manchmal näher, als man denkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 09:36 Uhr aktualisiert