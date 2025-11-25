Klinik Landstraße eröffnet neuen OP-Roboter und Hightech-OP-Bereich

Die Klinik Landstraße eröffnet ihren modernisierten OP-Bereich - inklusive neuem Da-Vinci-Roboter, der Chirurgie und Gynäkologie präziser und schonender macht.

Die Klinik Landstraße setzt einen wichtigen Meilenstein: Ein OP-Roboter der neuesten Generation ist ab sofort im Einsatz, gleichzeitig wurde der gesamte Operationsbereich modernisiert. Der Wiener Gesundheitsverbund spricht von einem großen Schritt Richtung Spitzenmedizin. Die robotische Unterstützung soll präzisere Eingriffe und eine noch effizientere Arbeitsweise ermöglichen – immer unter der Expertise erfahrener Ärzte.

Robotertechnik in Chirurgie und Gynäkologie

Der neue Da-Vinci-Roboter kommt vor allem in der minimalinvasiven Chirurgie sowie in der Gynäkologie zum Einsatz. Das Team durchläuft dafür ein mehrstufiges Training – von Theorie über Simulation bis hin zu echten Eingriffen unter Supervision. Die Robotik erweitert laut Klinik besonders bei komplexen Operationen das Behandlungsspektrum und kann die Erholungszeit für Patientinnen und Patienten deutlich verkürzen.

Präzision, weniger Schmerzen, schnellere Genesung

Chirurgie-Vorstand Philipp Riss betont, dass roboterassistierte Eingriffe gerade im Magen-Darm-Bereich Vorteile bringen. Auch Schilddrüsenoperationen werden zunehmend robotisch durchgeführt, um sichtbare Narben zu vermeiden. In der Gynäkologie bietet die Technik neue Chancen bei Endometriose, Myomen oder Tumoroperationen. Wichtig bleibt: Der Roboter ersetzt keinesfalls medizinische Expertise – er erweitert sie.

Modernisierter OP-Bereich als Großprojekt

Der neue OP-Saal ist Teil eines weitreichenden Modernisierungsprogramms des Wiener Gesund-heitsverbundes, das alle Kliniken auf den neuesten Stand der Technik bringen soll. Von energieeffizienten Gebäuden bis hin zu modernen „healing hospitals“ mit mehr Komfort: Das Ziel ist eine bestmögliche Versorgung in allen Regionen Wiens. Die Umsetzung in bestehenden Gebäuden ist herausfordernd, doch die Klinik Landstraße zeigt, dass es möglich ist.

Technische Höchstleistung im laufenden Betrieb

Die Modernisierung des OP-Bereichs war auch baulich ein Kraftakt. Neue Sicherheits-stromversorgungen, zusätzliche Kühlung, statische Verstärkungen für den OP-Roboter und umfangreiche technische Anpassungen mussten integriert werden -und das, während der Klinikbetrieb weiterlief. Das Ergebnis: ein hochmoderner OP-Saal, der für die nächsten Jahre gerüstet ist und nun offiziell in Betrieb ging.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 10:06 Uhr aktualisiert