Blutbad: Vater soll Tochter (15) niedergestochen haben

In Wien-Donaustadt eskalierte ein Familienstreit schwer: Ein Vater soll laut ersten Informationen auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben. Ein Rettungshubschrauber landete direkt im Wohngebiet.

Ein ruhiger Abend im Grätzl rund um die Komzakgasse (Wien-Donaustadt) wurde am Montag jäh unterbrochen. Gegen 18.30 Uhr alarmierten Anrainer die Einsatzkräfte, nachdem ein Familienstreit völlig außer Kontrolle geraten sein soll. Wenig später landete ein Rettungshubschrauber mitten im Wohngebiet – ein Bild, das viele Nachbarn schockierte. Das Opfer: ein 15-jähriges Mädchen, das schwer verletzt am Boden lag.

Vater soll mehrfach zugestochen haben

Laut ersten Medieninformationen kam es in der Wohnung zu einem heftigen Streit, bei dem der Vater mit afghanischen Wurzeln ein Messer ergriffen haben soll. Er soll mehrfach auf seine Tochter eingestochen haben, unter anderem im Halsbereich. Die Hintergründe des Streits sind noch völlig unklar, die Polizei ermittelt. Das Mädchen wurde noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Nachbarn berichten von chaotischen Szenen

Leserreporter schilderten dramatische Minuten: Rettungskräfte eilten in die Wohnung, während der Hubschrauber wenige Meter entfernt landete. Das Mädchen wurde laut ihren Angaben stabilisiert und rasch in die Klinik gebracht. Viele Anrainerinnen und Anrainer stehen unter Schock – eine solche Tat mitten im Wohngebiet ist für viele kaum fassbar.

Polizei ermittelt zu Motiv und Ablauf

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen. Die Polizei prüft derzeit, wie es zu der Eskalation kommen konnte und welche Vorgeschichte möglicherweise eine Rolle spielte. Weitere Details sollen nach Abschluss der ersten Befragungen folgen. Das Opfer befindet sich laut Auskunft der Einsatzkräfte in kritischem, aber stabilisiertem Zustand.

Tat wirft einmal mehr Fragen zu häuslicher Gewalt auf

Der Vorfall reiht sich in eine Serie schwerer Fälle häuslicher Gewalt in Österreich ein und zeigt erneut, wie rasch Konflikte eskalieren können. Beratungsstellen betonen regelmäßig, wie wichtig frühzeitige Hilfe und Unterstützung für Familien ist. Die Behörden rufen Betroffene auf, Warnsignale ernst zu nehmen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.