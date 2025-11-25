Stoppt Gewalt an Frauen: Wien eröffnet „16 Tage“-Aktionswochen

Mit Workshops, Kampagnen und sichtbaren Aktionen im öffentlichen Raum setzt Wien ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen - ab heute beginnen die „16 Tage gegen Gewalt“.

Heute beginnt die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“, und Wien setzt dabei auf ein besonders breites Maßnahmenpaket.

Heute beginnt die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“, und Wien setzt dabei auf ein besonders breites Maßnahmenpaket. Im Fokus stehen Aufklärung, Prävention und Solidarität – und klare Botschaften, dass Gewalt an Frauen in der Stadt keinen Platz hat. Workshops, Veranstaltungen und Aktionen im Gemeindebau sollen Wissen vermitteln und Betroffene stärken.

Workshops, Kurse und Info-Angebote im Gemeindebau

Die kostenlosen Aktivitäten reichen von kreativen Workshops über Selbstbehauptungskurse bis hin zu Infoveranstaltungen zu Themen wie Cyber-Stalking, finanzieller Gewalt und mentaler Stärke. Unterstützt wird die Aktion von Partnern wie der Volkshochschule und der Polizei. Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) betont, dass es keine Opfer-Täter-Umkehr geben dürfe und Prävention das wichtigste Mittel sei.

Fokus auf „Nur Ja heißt Ja“

Heuer rückt die Stadt Wien die Kampagne „Nur Ja heißt Ja“ in den Mittelpunkt. Die Initiative soll das Bewusstsein für sexuelle Selbstbestimmung stärken und klar machen, dass Zustimmung die Grundlage jeder sexuellen Handlung ist. Zum Auftakt werden am Rathaus wieder die Fahnen „Terre des Femmes“, „White Ribbon“ und „Orange the World“ gehisst – ein starkes Symbol gegen Gewalt. Auch via Instagram hat die Stadt Wien eine Kampagne mit Model Zoe Salome (GNTM) gestartet.

Online-Kampagne „JEDE 3.“ macht betroffen

Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser startet parallel die Kampagne „JEDE 3.“. Der Name erinnert daran, dass jede dritte Frau in Österreich körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Damit wird auch auf die Frauenhelpline 0800-222-555 hingewiesen, die rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar ist – ein wichtiger Anker für Betroffene.

Hauptbahnhof leuchtet in Orange

Auch im öffentlichen Raum setzt Wien sichtbare Zeichen: Die ÖBB beleuchten den Hauptbahnhof bis 10. Dezember täglich orange. Die Beleuchtung soll auf die weltweite UN-Kampagne „Orange the World“ aufmerksam machen und Solidarität mit Betroffenen zeigen. Das weithin sichtbare orange Licht soll ein Mahnmal gegen geschlechterspezifische Gewalt sein.

„Endstation für Gewalt“ in den Öffis

Die Wiener Linien beteiligen sich ebenfalls. Auf der U3 – Wiens oranger Linie – wird während der Aktionstage auf Monitoren und an Endstationen die Botschaft „Endstation für Gewalt!“ ausgespielt. Zusätzlich wird jede dritte Sitzbank mit einem Sticker „Kein Platz für Gewalt.“ versehen – angelehnt an die Statistik, dass jede dritte Frau Gewalt erfährt. Auch mehrere Videos zum Thema Sicherheit in Öffis werden veröffentlicht.

©Katharina Pawlowsky

Sicherheitsmaßnahmen im Überblick Über 15.000 Kameras im Öffi-Netz

300 Sicherheits- und Servicedienstmitarbeiter*innen im täglichen Einsatz

Notrufanlagen in allen Stationen und Fahrzeugen

Bodycams bei Sicherheitsdiensten zur Prävention und Deeskalation

Ausstattung der historischen Otto-Wagner-Stationen Gumpendorfer Straße, Burggasse, Josefstädter Straße, Alser Straße, Währinger Straße und Nußdorfer Straße mit hellen und umweltfreundlichen LED-Leuchten

Forderungen nach weiteren Maßnahmen

Zum Kampagnenstart meldet sich auch die Politik zu Wort. Sabine Keri, Frauensprecherin der Wiener ÖVP, fordert eine konsequente Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen. Sie verweist auf bereits gesetzte Schritte wie Anti-Gewalt-Trainings oder die neue Gewaltambulanz an der MedUni Wien – betont aber, dass noch mehr passieren müsse.