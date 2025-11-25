Parfümdieb in flagranti am Wiener Hauptbahnhof erwischt

Ein Ladendiebstahl in Favoriten endete am Dienstag für einen 61-jährigen Mann mit einer Festnahme. Der Täter soll Parfums im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen haben, offenbar nicht zum ersten Mal.

Gestern Mittag, am 24. November, verständigte die Ladendetektivin eines Drogeriegeschäftes in Wien-Favoriten den Polizeinotruf, als sie beobachtete, wie ein Mann mehrere hochpreisige Parfümflaschen in seine mitgeführte Sporttasche steckte und anschließend, ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Beamte der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof konnten den 61-Jährigen vor Ort anhalten und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und gab an, die Parfüms im Gesamtwert von rund 1.000 Euro zum Weiterverkauf entwendet zu haben. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener strafrechtlicher Delikte angezeigt worden war. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.