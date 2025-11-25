Polizeieinsatz eskaliert: Betrunkene Frau (32) beißt Beamtin

Am Franz-Josefs-Kai eskalierte ein Polizeieinsatz: Eine betrunkene Frau attackierte ihren Partner und verletzte eine Beamtin schwer. Die 32-Jährige wurde festgenommen.

Am Montagabend wurde die Wiener Polizei wegen einer aggressiven Person zum Franz-Josefs-Kai gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 51-jährigen Mann und seine stark alkoholisierte Lebensgefährtin. Da sich die Frau nicht ausweisen konnte, begleiteten die Polizisten das Paar zur nahegelegenen Wohnung, um dort die Identität der 32-Jährigen zu klären.

Frau wird immer aggressiver

In der Wohnung gab die Frau zunächst vor, ihren Reisepass zu suchen. Doch anstatt mitzuwirken, wurde sie zunehmend aufgebracht. Laut Polizei begann sie plötzlich, ihren Partner zu attackieren. Sie soll ihn mit Gegenständen beworfen und ins Gesicht geschlagen haben. Die Beamten versuchten sofort einzugreifen und die beiden zu trennen – ohne Erfolg.

Angriff auf Polizeikräfte

Als die Polizisten die aggressive Frau beruhigen wollten, eskalierte der Einsatz weiter. Die 32-Jährige trat einem Beamten gegen das Schienbein und widersetzte sich der Festnahme heftig. Die Situation spitzte sich nochmal zu, als sie beim Abtransport in den Arrestantenwagen einer Polizeibeamtin so fest in den Finger biss, dass diese medizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden musste.

Festnahme und mehrere Anzeigen

Die Angreiferin wurde festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Sie wurde wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, schwerer Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die verletzte Polizistin wird im Krankenhaus behandelt.

Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt zu

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Angriffen auf Rettungskräfte und Polizei ein – ein Problem, das in Wien und ganz Österreich zunehmend thematisiert wird. Die Polizei betont regelmäßig, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte kein Kavaliersdelikt ist und konsequent strafrechtlich verfolgt wird.