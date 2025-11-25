Neue Vorwürfe gegen Hofreitschule: Totschnig ordnet Überprüfung an

Wie der ORF berichtete, ging es dabei um „heikle Situationen im Umgang mit Jungtieren.“ Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) reagierte am Dienstag auf die medialen Vorwürfe, indem er die interne Revision des Landwirtschafts- und Umweltministeriums (BMLUK) mit einer Überprüfung dieser Vorwürfe beauftragte.

„Nicht-tierschutzkonformen Vorgänge“

Die Vorwürfe, bei denen es laut Ministerium um „Missstände im Umgang mit Lipizzanern, besonders mit Jungtieren“ ging, wie auch um „nicht-tierschutzkonformen Vorgänge“, traten just zu einem Zeitpunkt auf, an dem einige wichtige Weichenstellungen in den leitenden Bereichen der Spanischen Hofreitschule anstehen. So soll am Mittwoch der Aufsichtsrat neu besetzt werden und auch die Bewerbungsfrist für eine neue Geschäftsführung endet. Die Hofreitschule ist eine Gesellschaft öffentlichen Rechts und im Besitz des Bundes.

„Tierwohl unserer Lipizzaner höchste Priorität“

„Jetzt gilt es aber erst einmal aufzuklären und die Fakten zu prüfen“, wurde Totschnig in einer Aussendung zitiert. Laut erster Information der Hofreitschule sei es zu keinem Zeitpunkt zu Tierquälerei gekommen. Den Tieren ginge es gut, was unter anderem durch eine Betriebstierärztin gesichert werde. „Bei der aktuellen Neuaufstellung der Spanischen Hofreitschule hat das Tierwohl unserer Lipizzaner für mich jedenfalls höchste Priorität“, so der Minister weiter.

Neue Vorwürfe vor wichtigen Weichenstellungen

Ein im März veröffentlichter Follow-Up-Bericht des Rechnungshofes (RH) zur Spanischen Hofreitschule fiel jedenfalls äußerst positiv aus: „Insgesamt gab es Verbesserungen im Bereich des Tierwohls und der Tiergesundheit: Ein entsprechendes Handbuch wurde überarbeitet und aktualisiert sowie Verantwortlichkeiten festgeschrieben. Ein Projekt zur Verbesserung des Stallklimas war in Umsetzung“, lautete die RH-Bilanz damals. Positiv festgehalten wurde zudem die finalisierte „Zuchtstrategie“, wie auch die Transparenz bei der Ausbildung der Reiterinnen und Reiter.

Geschäftsführer Hudler verlor Job im September

Die nun publik gewordenen Vorwürfe waren jedenfalls nicht die ersten in diesem Jahr. Im September kam es zur Entlassung von Geschäftsführer Hudler, nachdem der Aufsichtsrat der Hofreitschule das zuständige Landwirtschafts- und Umweltministerium (BMLUK) darüber informierte, dass es erforderlich sei, Hudler seiner Funktion „zu entheben und zu entlassen“. Der Grund waren Vorwürfe gegen Hudler im Bereich der Spesen- und Dienstreiseabrechnung. Maria Patek, Ex-Sektionsleiterin im Landwirtschaftsressort, übernahm darauf dessen Aufgaben interimistisch. In „einer aktuellen parlamentarischen Anfrage wird explizit die Frage gestellt, ob es eine „gezielte Demontage“ des damaligen Geschäftsführers gegeben haben könnte“, berichtete ORF Wien am Montag zu dieser Causa. (APA /Red 25.11.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert