Wien streicht ab 2026 Deutschkurse für Flüchtlinge wegen Spardruck

Die Stadt Wien stoppt ab 2026 die Deutschkurse für Flüchtlinge. Sozialstadtrat Hacker nennt fehlende Angebote des ÖIF und den Spardruck der Stadt als Gründe.

Die Stadt Wien wird ab dem kommenden Jahr keine Deutschkurse für Flüchtlinge mehr ausschreiben. Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte an, dass nur noch laufende Kurse zu Ende geführt werden. Ab 2026 sollen keine neuen Plätze mehr über den Fonds Soziales Wien (FSW) angeboten werden, was eine Lücke für viele Betroffene bedeutet.

Hohe Kosten und Spardruck als Grund

Allein 2024 förderte der FSW rund 1.700 Kursplätze, was 1,9 Millionen Euro kostete. Zwischen 2017 und 2024 summierten sich die Ausgaben auf etwa 20 Millionen Euro. Laut Hacker sei der Bund, genauer der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF), eigentlich verantwortlich, stelle aber zu wenige Plätze in Wien zur Verfügung. Die Stadt springe seit Jahren ein – jetzt zwingt der Spardruck der Bundeshauptstadt zu Einsparungen.

Kritik am ÖIF

Hacker fordert, dass der ÖIF endlich genügend Kursplätze in Wien bereitstellt, da der Bedarf weit über dem Angebot liege. Zuletzt erhielten rund 4.000 Betroffene Schreiben, dass kein Platz verfügbar sei. Der Integrationsfonds weist diese Kritik zurück und betont, dass alle Anspruchsberechtigten zeitnah einen Kursplatz erhielten.

Was bedeutet das für Betroffene?

Für Flüchtlinge in Wien bedeutet die Entscheidung, dass ab 2026 nur mehr die Bundesangebote genutzt werden können. Wer keinen Platz beim ÖIF bekommt, könnte künftig länger warten. Die Debatte um Deutschkurse wirft Fragen nach Zuständigkeit, Finanzierung und Integration auf – und dürfte in den kommenden Monaten an Brisanz gewinnen.