Orange Week im 48er-Tandler: Nachhaltig shoppen statt Black Friday

Die „Orange Week“ im 48er-Tandler setzt auf Kreislaufwirtschaft statt Konsumrausch. Workshops, Kleidertausch und Reparaturcafés zeigen, wie Nachhaltigkeit im Alltag gelingt.

Bis Samstag lädt der 48er-Tandler in Wien-Margareten und Wien-Donaustadt wieder zur „Orange Week“ ein.

Von heute bis Samstag lädt der 48er-Tandler in Margareten und Donaustadt wieder zur „Orange Week“ ein. Die Aktion will bewusst machen: Weiterverwenden statt Neukaufen. Ziel ist es, Kreislaufwirtschaft erlebbar zu machen und Konsumwahn kritisch zu hinterfragen – und das mit einem bunten Programm für alle Altersgruppen.

Kreative Tipps und Life-Hacks

Eröffnet wird die Aktionswoche am Dienstag um 16.00 Uhr mit dem „Life-Hack-Day“. An verschiedenen Stationen zeigen Expertinnen und Experten praktische Tipps für den Alltag. Erstmals sind die Wiener Volkshochschulen dabei und präsentieren Kurse zu Möbelreparatur und anderen nachhaltigen Themen.

Workshops, Reparatur und Kleidertausch

Die „Orange Week“ bietet tägliche Themenschwerpunkte zu Textilien und Elektrogeräten, Nähcafés, Modeberatung, Kurzworkshops und Kleidertausch-Aktionen. Reparaturcafés zeigen, wie defekte Gegenstände sinnvoll instand gesetzt werden können. Kinder können beim Müllkasperl spielerisch lernen, Ressourcen zu schonen.

Teil einer EU-weiten Initiative

Die Aktionswoche ist Teil der European Week of Waste Reduction. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont: „Gerade rund um den Black Friday zeigt sich, dass Nachhaltigkeit, Kreativität und Gemeinschaft möglich sind.“ Ziel ist es, Konsumenten neue Wege im Umgang mit Ressourcen zu zeigen.

Warnung vor Black Friday-Fallen

Die Arbeiterkammer (AK) erinnert: Nicht alles, was als Angebot verkauft wird, ist auch günstig. Wer beim Black Friday kauft, sollte Preise prüfen, Kleingedrucktes lesen und hinterfragen, ob ein Produkt wirklich gebraucht wird. Die Orange Week bietet eine kreative und sinnvolle Alternative.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 13:49 Uhr aktualisiert