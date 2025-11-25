Grau und nasskalt: Wien erlebt Schneeregen bis in den Abend

Zur Wochenmitte zeigt sich Wien grau und nasskalt: Immer wieder mischen sich Schneeregen und in höheren Lagen auch Schneeflocken in den Niederschlag. Erst am Abend beruhigt sich das Wetter.

„Zur Wochenmitte bleibt der Himmel über Wien wolkenverhangen und immer wieder muss mit Schneeregen, in den höchsten Lagen der Stadt auch mit Schneefall gerechnet werden. Erst während der Abendstunden lässt der Niederschlag endgültig nach. Dazu weht mäßiger, in exponierten Lagen auch lebhafter Wind aus Nordwest. Rund 1 Grad in der Früh, tagsüber bis plus 3 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.