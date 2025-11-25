Skip to content
Region auswählen:
/ ©Webcam Stadt Wien
Bild auf 5min.t zeigt Wien bei Regen.
Es wird heute regnerisch
Wien
25/11/2025
Wetter

Grau und nasskalt: Wien erlebt Schneeregen bis in den Abend

Zur Wochenmitte zeigt sich Wien grau und nasskalt: Immer wieder mischen sich Schneeregen und in höheren Lagen auch Schneeflocken in den Niederschlag. Erst am Abend beruhigt sich das Wetter.

von Stefan Putz Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

„Zur Wochenmitte bleibt der Himmel über Wien wolkenverhangen und immer wieder muss mit Schneeregen, in den höchsten Lagen der Stadt auch mit Schneefall gerechnet werden. Erst während der Abendstunden lässt der Niederschlag endgültig nach. Dazu weht mäßiger, in exponierten Lagen auch lebhafter Wind aus Nordwest. Rund 1 Grad in der Früh, tagsüber bis plus 3 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: