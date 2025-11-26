Pharmazieball 2026: Wenn die Steirer die Wiener Hofburg übernehmen

Der 81. Ball der Pharmazie verwandelt die Wiener Hofburg am 17. Jänner in ein steirisch geprägtes Fest aus Musik, Kulinarik und Charity. Mit Paul Pizzera als Mitternachtseinlage wird für die St. Anna Krebsforschung gesammelt.

Wenn die Wiener Hofburg Mitte Jänner grün-weiß leuchtet, ist klar: Der traditionsreiche Ball der Pharmazie steht bevor. Am 17. Jänner 2026 lädt die Apothekerkammer Steiermark zum 81. Mal zu einem Abend voller Musik, Eleganz und regionalem Charakter und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für den guten Zweck.

Ein Abend, der mehr kann als glänzen

Im Mittelpunkt stehen Ballfreude und Begegnung. Doch die Apothekerschaft nutzt die Bühne auch für ein wichtiges Anliegen: Der Erlös der Tombola und freiwillige Spenden gehen an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Damit fließt der Ballglanz direkt in Projekte, die schwer kranken Kindern zugutekommen. Musikalisch und kulinarisch mischt die Steiermark kräftig mit. Die High Styria Big Band eröffnet schwungvoll, gefolgt von der Musikkapelle St. Lorenzen, der Steirischen Gaudi sowie der Volkstanzgruppe St. Martin im Sulmtal. Wer zwischendurch Disco-Stimmung will, findet sie in der Antenne-Steiermark-Disco. Ein besonderer Höhepunkt steht kurz nach Mitternacht bevor: Mit „AUT of ORDA“ bringt Paul Pizzera seine energiegeladene Show auf die Bühne. Der gebürtige Steirer zählt zu den beliebtesten Künstlern des Landes und sorgt für eine Einlage, die auch Tanzpausen beendet. Der kulinarische Teil ist ebenso regional geprägt: Eine Buschenschank mitten in der Hofburg bringt Käferbohnen, Brettljause und Schilcher-Noten nach Wien, begleitet von der Schülcherleitn Musi. Karten gibt es online auf ballderpharmazie.at.