Großdemo: 1.000 Taxis protestieren gegen Uber und Bolt

Heute rollen riesige Taxi-Konvois durch Wien. Die Branche protestiert gegen Preisdumping durch Uber & Bolt - und fordert klare Regeln, Tarife und mehr Kontrollen.

Heute Mittag ziehen hunderte Taxis – erwartet werden über 1.000 Fahrzeuge – im großen Konvoi durch die Stadt. Die Lenker wollen auf den wachsenden Druck durch Plattformanbieter wie Uber und Bolt aufmerksam machen. Viele berichten von Dumpingpreisen bis zu 20 Prozent unter dem vorgeschriebenen Tarif. Für viele Betriebe sei das existenzbedrohend, heißt es aus der Branche.

Was die Taxi-Demo fordert

Ein zentrales Anliegen: ein einheitlicher, verpflichtender Wiener Taxitarif für alle Personen-fahrten. Das derzeitige Preisband soll abgeschafft werden, weil es laut den Demonstrierenden unfairen Wettbewerb ermöglicht. Gefordert wird auch Gebietsschutz für Wien sowie transparente Arbeitsbedingungen. Preis und Strecke sollen vor Fahrtannahme klar sichtbar sein – und Verstöße sollen streng geahndet werden. Zudem verlangt die Branche mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit, unfaire Konkurrenz und Missbrauch von Sozialleistungen.

Route des Konvois quer durch Wien

Gestartet wird ab 12 Uhr am Parkplatz Arbeiterstrandbadstraße/Donauturmstraße in Florids-dorf. Um 13 Uhr setzt sich der Konvoi in Bewegung: über Wagramer Straße und Reichsbrücke bis zum Ring. Am Heldenplatz findet von etwa 14.30 bis 16.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Veranstalter betonen: Der Zug fährt zweispurig, hupen und Musik sind ausdrücklich erlaubt. Um den Konvoi geschlossen zu halten, wird er – abgesehen von Einsatzfahrzeugen – auch bei Rot nicht unterbrochen.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Die Polizei rechnet entlang der gesamten Route mit kurzfristigen, aber spürbaren Ein-schränkungen für den Individualverkehr. Die Wiener Linien erwarten keine massiven Störungen, schließen Verzögerungen im Bus- und Bim-Verkehr jedoch nicht aus. Fahrgäste sollten Durchsagen, Anzeigen und die WienMobil-App im Auge behalten. Ein weiterer großer Protest ist bereits für den 9. Dezember angekündigt – die Diskussion um faire Regeln im Wiener Personenverkehr wird also weitergehen.