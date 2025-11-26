Rätsel um Leiche in brennendem Mercedes: Polizei ermittelt

In Wien-Donaustadt wurde in der Nacht ein komplett ausgebrannter Mercedes entdeckt - im Inneren fand die Feuerwehr eine Leiche. Die Ursache ist völlig unklar, die Ermittlungen laufen.

Kurz nach 00.30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Mercedes ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Von dem Wagen blieb nur ein ausgeglühter Stahlrahmen übrig. Erst nach dem Löschen des Feuers zeigte sich das ganze Ausmaß: Im Inneren fanden die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes. Wer der Tote ist, ist bislang unbekannt.

Brandermittler suchen nach der Ursache

Warum der Mercedes Feuer fing, ist derzeit völlig offen. Die Spezialisten der Brandermittlung untersuchen das Wrack und die Umgebung, um Hinweise auf den Auslöser zu finden. Möglich ist vieles: ein technischer Defekt, ein Unfall, ein medizinischer Notfall – oder ein Fremd-verschulden. Konkrete Hinweise gibt es jedoch noch nicht. Die Polizei betont, dass derzeit „in alle Richtungen“ ermittelt wird.

Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

Offiziell hält sich die Polizei mit Details zurück. Klar ist nur: Solange die Todesursache nicht feststeht und die Identität des Mannes ungeklärt ist, bleibt auch ein Gewaltverbrechen im Raum. Weitere Spurensicherungen sollen Aufschluss darüber geben, ob der Brand vor oder nach dem Tod ausgebrochen ist und ob der Mann sich selbst nicht mehr retten konnte.

Identität und Hintergründe offen

Die Klärung der Identität dürfte ein entscheidender Schritt sein. Erst dann können die Ermittler rekonstruieren, was der Mann in der Nacht an diesem Ort gemacht hat und ob es Hinweise auf Vorerkrankungen, Gefahrenmomente oder Fremdeinwirkung gibt. Die Polizei bittet um Geduld – Ergebnisse werden erst nach Abschluss der Untersuchungen erwartet.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei Wien führt umfassende Ermittlungen durch, um die Abläufe rund um den nächtlichen Brand zu klären. Erst wenn Brandursache, Todesumstände und Identität feststehen, kann bewertet werden, ob sich hinter dem Fall ein tragischer Notfall oder ein strafrechtlich relevantes Geschehen verbirgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 10:10 Uhr aktualisiert