Alkoholisiert, ohne Führerschein: Autofahrer musste befreit werden

Montagabend kam es in Niederösterreich zu einem Unfall. Ein Alkolenker prallte gegen einen Baum.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems lenkte am 25. November 2025, gegen 21.30 Uhr, einen Kastenwagen auf der Langenloiser Straße in Gneixendorf, aus Richtung Krems kommend in Fahrtrichtung Langenlois und habe rechts einen Randstein überfahren. Anschließend sei das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Alkotest war positiv

Der Kastenwagen sei wieder auf die Fahrbahn gekommen und auf die Fahrerseite gekippt. Der Lenker musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Universitätsklinikum Krems verbracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest war positiv. Weiters ist er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Er wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.