70 km/h zu schnell: Mann verliert sein Auto

In Niederösterreich wurde Montagabend ein Raser erwischt. Er war 70 km/h zu schnell, sein Auto ist er vorläufig los.

Bedienstete der Polizeiinspektion Reichenau an der Rax haben am 25. November 2025, gegen 17.25 Uhr, einen Pkw auf der Hofbauer-Straße in Gloggnitz mit 121 km/h mittels geeichtem Lasermessgerät gemessen. In diesem Bereich beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Dem 49-jährigen Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 11:14 Uhr aktualisiert