Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Raser und ein 50 km/h Schild.
Ein Alkolenker musste in Niederösterreich aus seinem Auto befreit werde
Niederösterreich
26/11/2025
Raser

70 km/h zu schnell: Mann verliert sein Auto

In Niederösterreich wurde Montagabend ein Raser erwischt. Er war 70 km/h zu schnell, sein Auto ist er vorläufig los.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Bedienstete der Polizeiinspektion Reichenau an der Rax haben am 25. November 2025, gegen 17.25 Uhr, einen Pkw auf der Hofbauer-Straße in Gloggnitz mit 121 km/h mittels geeichtem Lasermessgerät gemessen. In diesem Bereich beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Auto weg

Dem 49-jährigen Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 11:14 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: