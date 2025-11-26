In 30er-Zone: Alkolenker (37) rast mit 89 km/h auf Polizisten zu

In Wien-Liesing war ein 37-jähriger Inder mit seinem Auto mit 89 km/h im 30er auf der Rodauner Straße unterwegs. Er konnte auch nicht von einem Polizisten auf der Straße gestoppt werden - dieser musste ausweichen.

Dienstagabend, am 25. November 2025 gegen 20.45 Uhr, hat die Polizei auf der Rodenauer Straße in Wien-Liesing Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Eigentlich dürfte man an der Stelle nur 30 km/h schnell fahren, das hinderte einen 37-jährigen Inder aber nicht daran, mit 89 km/h durch die Straße zu brettern. Auch ein Polizist, der sich auf die Straße stellte, um ihn anzuhalten, beeindruckte ihn wenig. Der Autofahrer bremste nämlich nicht ab, weshalb der Beamte auf einen anderen Teil der Fahrbahn ausweichen musste, berichtet die Polizei nun.

Autofahrer hatte 1,64 Promille

Nach dem Inder wurde daraufhin gefahndet, im Zuge diese Sofortfahndung konnte er schließlich angehalten und festgenommen werden. Ein Alkomattest hat dann auch noch eine Alkoholisierung von 1,64 Promille ergeben, dem 37-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein abgenommen.