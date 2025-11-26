Streit eskaliert: Betrunkener verletzt Mann mit Holzlatte

In Wien-Wieden eskalierte ein Streit zwischen Freunden nach Alkohol- und Tablettenkonsum. Ein 33-Jähriger wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Täter festgenommen.

Der Streit eskalierte, als ein 41-jähriger Italiener seinen 33-jährigen Bekannten mit einer Holzlatte am Kopf verletzte.

Der Streit eskalierte, als ein 41-jähriger Italiener seinen 33-jährigen Bekannten mit einer Holzlatte am Kopf verletzte.

In der Nacht auf Mittwoch kam es in einer Wohnung im 4. Bezirk zu einer Auseinandersetzung zwischen Freunden. Laut Polizei sollen Alkohol und Tabletten eine Rolle gespielt haben. Der Streit eskalierte, als ein 41-jähriger Italiener seinen 33-jährigen Bekannten mit einer Holzlatte am Kopf verletzte.

Opfer ins Krankenhaus gebracht

Die Berufsrettung Wien versorgte den stark blutenden Mann noch vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Spital. Laut Einsatzbericht erlitt er eine schwere Kopfverletzung. Lebens-gefahr konnte bisher nicht bestätigt werden.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei nahm den 41-Jährigen noch in der Nacht in der Wohnung fest. Er wurde zur Polizeiinspektion Taubstummengasse gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Ursache unklar – Alkohol und Tabletten als Faktor

Ein konkreter Auslöser für die Tat konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der erhebliche Konsum von Alkohol und Tabletten maßgeblich zum Eskalieren des Streits beigetragen hat.

Polizei mahnt zu Vorsicht

Die Polizei Wien erinnert daran, dass Konflikte unter Alkoholeinfluss schnell eskalieren können. Bereits kleinere Streitigkeiten sollten frühzeitig deeskaliert werden, um schwere Verletzungen zu verhindern.