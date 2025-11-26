18-Jähriger kracht auf A23 mit 140 km/h gegen Betonleitwand

Auf der A23 hat es Dienstagabend eine kurze Verfolgungsjagd zwischen einem 18-jährigen Autofahrer und der Polizei gegeben, ehe Ersterer mit 140 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Vorfall hatte sich am Dienstagnacht, am 25. November 2025 gegen 23 Uhr, auf der A23 in Fahrtrichtung Süden ereignet. Zu diesem Zeitpunkt haben Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien im 10. Bezirk ein Auto wegen dessen „auffälliger Fahrweise“ wahrgenommen und den Lenker zur Anhaltung aufgefordert. Daran dachte dieser aber scheinbar nicht, er erhöhte die Geschwindigkeit und versuchte zu flüchten.

Lenker verliert in Hanssonkurve Kontrolle über das Auto

Die Verfolgungsjagd dauert jedoch nicht lange, da der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn mit 140 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Bereich der Hanssonkurve gegen eine Betonleitwand krachte, wie die Polizei nun berichtet. Im Auto selbst waren fünf Personen, wobei der 18-jährige Lenker und sein Beifahrer unverletzt blieben. Die drei Insassen am Rücksitz wurden verletzt, eine Person davon schwer. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht, der 18-Jährige wird derweil mehrfach angezeigt. Gegenüber den Beamten meinte er, dass er sich der Anhaltung entzogen habe, weil er keinen gültigen Führerschein besitzen würde.