23-Jähriger sitzt am Bahnsteigrand, U-Bahn muss notbremsen

Polizisten der Polizeiinspektion Sonnenallee sowie weitere Kräfte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt sind am späten Dienstagnachmittag zur U-Bahnstation Seestadt gerufen worden. Vor Ort fanden sie einen aggressiven Mann vor, der augenscheinlich betrunken und unter Drogen war, heißt es seitens der Beamten. Er soll zuvor noch am Bahnsteigrand gesessen sein und seine Beine in den Gleisbereich hängen haben lassen. Dadurch hätte eine einfahrende U-Bahn eine Notbremsung einleiten müssen.

Zwei Wodkaflaschen gestohlen

Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 23-jährige Afghane aggressiv, schrie herum und bedrohte sie mit dem Umbringen. Er wurde daraufhin festgenommen, wobei Körperkraft angewendet werden musste. Der Mann soll zuvor zudem zwei Wodkaflaschen aus einem nahegelegenen Supermarkt gestohlen haben, diese stellten die Polizisten sicher, heißt es abschließend.