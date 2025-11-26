Polizeifahndung: Ex-Freund schlägt Frau (63) und raubt ihren Schmuck

Eine 63-Jährige wurde in Wien-Alsergrund offenbar von ihrem Ex-Lebensgefährten geschlagen und beraubt. Der 51-Jährige ist flüchtig, die Polizei fahndet intensiv nach ihm.

Am 25. November gegen 14.30 Uhr kam es in Wien-Alsergrund zu einem mutmaßlichen Raub. Die 63-Jährige verständigte ihre Tochter telefonisch, nachdem ihr Ex-Lebensgefährte sie geschlagen und ihr eine Halskette entrissen haben soll. Polizei und Rettung wurden sofort alarmiert.

Tatverdächtiger flüchtig

Vor Ort ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 51-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Österreich handelt. Als mögliches Motiv gelten Geldschulden der Frau bei dem Mann.

Opfer ins Krankenhaus gebracht

Die 63-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und aufgrund mehrerer Verletzungen in ein Spital gebracht. Lebensgefahr konnte bisher nicht bestätigt werden.

Intensive Fahndung läuft

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 51-Jährige wird derzeit intensiv gesucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise – auch anonym – unter 01 31310 43800.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei rät, Konflikte mit Ex-Partnern ernst zu nehmen und im Zweifel sofort Hilfe zu rufen. Bei körperlicher Gewalt oder Raub sollte umgehend die Rettung und Polizei alarmiert werden.

