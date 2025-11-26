Teure Falle: Das kostet das Abschleppen falsch geparkter Autos

Parkplätze sind knapp - vor allem vor Weihnachten. Doch wer falsch parkt, riskiert in Wien hohe Strafen und teure Abschleppkosten. Der ÖAMTC rät: Jede Garage ist günstiger als ein Abschleppplatz.

Die Abschleppung kostet 301 Euro. Dazu kommen 11 Euro pro Tag für die Verwahrung am Abschleppplatz der MA 48 in Simmering.

Die Abschleppung kostet 301 Euro. Dazu kommen 11 Euro pro Tag für die Verwahrung am Abschleppplatz der MA 48 in Simmering.

In Wien herrscht derzeit großer Parkplatzmangel. Trotzdem sollten Autofahrer nicht der Versuchung erliegen, ihr Fahrzeug „nur kurz“ falsch zu parken. Laut ÖAMTC kann allein die Wiederbeschaffung eines abgeschleppten Autos über 400 Euro kosten – besonders, wenn es auf einem Behindertenparkplatz stand. Wer also nicht ungewollt ein kostspieliges „Weihnachtsgeschenk“ an die Stadt machen möchte, sollte Vorsicht walten lassen.

So teuer wird es wirklich

Die Abschleppung kostet 301 Euro. Dazu kommen 11 Euro pro Tag für die Verwahrung am Abschleppplatz der MA 48 in Simmering. Der Strafrahmen für verkehrsbehinderndes Parken liegt zwischen 36 und 108 Euro, bei schweren Verstößen – etwa auf Behindertenparkplätzen – sogar bis zu 726 Euro. Holen Betroffene ihr Auto dann noch per Taxi ab, summiert sich das Ganze schnell auf mehr als 400 Euro.

Hier droht Abschleppen besonders schnell

Als Hochrisiko-Zonen gelten vor allem die zweite Spur, Behindertenparkplätze, Bushaltestellen sowie Einfahrten und Taxizonen. Auch auf dem Gürtel wird konsequent abgeschleppt – besonders in Spitzenzeiten, wenn ein strenges Halteverbot gilt. Wer dort hält, riskiert praktisch garantiert ein Ticket und einen kostenintensiven Abschleppvorgang.

Anrainerparkplätze: Häufig übersehen, schnell teuer

In vielen Bezirken – darunter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20 und 22 – gibt es zusätzlich zu den Kurzparkzonen eigene Anrainerparkplätze. Wer hier ohne Berechtigung steht, zahlt 36 Euro. Da die Stellflächen leicht mit normalen Parkplätzen verwechselt werden, empfiehlt der ÖAMTC, unbedingt auf die Beschilderung zu achten.

Teure Fehler vermeiden

Der Rat des ÖAMTC ist eindeutig: Auch die teuerste Parkgarage kommt am Ende billiger als Abschleppung plus Strafe. Wer Zeit und Kosten sparen möchte, sollte Parkverbote genau beachten und im Zweifel lieber ein Parkhaus ansteuern. Gerade vor Weihnachten gilt: Vorsichtig parken – sonst droht eine saftige Rechnung.