Mit der Brand „rot weiss rosé“ (RWR) macht die ÖWM österreichischen Wein für Millennials und Gen Z frisch, nahbar und erlebbar – alles außer langweilig.

Österreich steht für Wein mit Charakter – handwerklich, regional, echt. Doch um auch junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren zu erreichen, braucht es frische Ideen. Mit „rot weiss rosé“ (RWR) zeigt die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) , dass Wein Spaß macht, neugierig macht und zum gemeinsamen Erlebnis wird. Weg vom Fachjargon, rein in den Alltag.

Was die jungen Weintrinker wirklich wollen

Eine ÖWM-Umfrage mit 700 Teilnehmer zeigt: Zwei Drittel gönnen sich regelmäßig ein Glas Wein. Geschmack, Geselligkeit und Relax-Vibes sind entscheidend, Fachwissen eher sekundär. RWR setzt genau hier an und bietet Events, Tastings und digitale Formate, die Wissen leicht zugänglich und Wein zum Erlebnis machen.

Mut zur Veränderung – alles außer fad

RWR versteht Wein als verbindendes Element von Genuss, Lifestyle und Regionalität. Ob Rooftop-Drinks, Picknick oder entspannter Abend mit Freunden – das Motto lautet: Access statt Hürden, Curiosity statt Nische. Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM: „Wir wollen Wein nicht neu erfinden, aber neu erlebbar machen.“

Launch-Event „The Launch Experience“

Beim Auftakt-Event wurden geladene Gäste im Loft (Wien-Neubau) in acht Themenwelten geführt und mit einem 5-Gänge Reverse-Dinner überrascht. Traditionelle österreichische Küche mit modernen Twists wurde von Rot-, Weiß- und Rosé-Weinen begleitet. Cake Art von von Stolzes, Tarot und DJ Tunes sorgten für Unterhaltung und zeigten, dass Wein verbindet, inspiriert und Spaß macht.

Cake Art von von Stolzes ist ein Hingucker.

Tradition trifft auf Coolness

RWR ist Plattform für Austausch, Kreativität und Lebensfreude. Die Marke beweist, dass österreichischer Wein verwurzelt und gleichzeitig modern sein kann – nahbar, inklusiv und alles andere als langweilig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert