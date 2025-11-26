Schüsse in Wien: Streit um Geld eskaliert – jetzt auch Opfer im Visier

Nach den Schüssen in Wien-Floridsdorf wird klar, was den blutigen Streit auslöste. Doch nun geraten nicht nur der Schütze, sondern auch die verletzten Arbeiter ins Visier der Ermittler.

Neue Details bringen Licht in die dramatischen Ereignisse vom Montag in der Wiener Sandrockgasse. Dort soll ein 52-jähriger Hausbesitzer zwei Schüsse abgefeuert haben – einer davon traf einen 27-jährigen Arbeiter schwer. Ein zweiter Schuss beschädigte kurz darauf die Heckscheibe eines Autos, in das Kollegen den Verletzten gerade gebracht und fluchtartig verlassen hatten. Der mutmaßliche Schütze soll laut Polizei rund 1,4 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Auftrag erteilt – doch beim Preis eskalierte alles

Wie die Ermittlungen ergaben, war dem Angriff ein Streit zwischen dem Hausbesitzer und den sieben anwesenden Arbeitern vorausgegangen. Laut ersten Informationen soll der 52-Jährige den Männern – allesamt Rumänen – laufend weitere Arbeiten am Grundstück aufgetragen haben. Doch beim Preis kam es schließlich zum Bruch. Die Situation eskalierte, bis der Mann zur Pistole griff.

Ermittlungen laufen in zwei Richtungen

Während der 52-Jährige wegen versuchten Mordes im Fokus der Polizei steht, geraten nun auch die Arbeiter selbst ins Visier. Der Verdacht: Schwarzarbeit. Die Ermittler prüfen mögliche Betrugsdelikte sowie die Hintergründe der Arbeitsaufträge. Die Befragungen laufen, weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Schwerverletzter im Spital – Polizei prüft Hintergründe

Der 27-jährige Mann, der von einem Projektil getroffen wurde, liegt weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei versucht nun zu klären, ob neben dem Geldstreit weitere Faktoren zur Eskalation beigetragen haben. Sicher ist nur: Der Fall hat eine Dimension erreicht, die über einen gewöhnlichen Nachbarschaftsstreit weit hinausgeht.