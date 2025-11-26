Skip to content
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei Wolken
Der Donnerstag in Wien beginnt mit einigen Restwolken.
Wien
26/11/2025
Bis zu 4 Grad

Donnerstag bringt in Wien zeitweise Sonnenschein

Nachdem der Donnerstag in Wien noch mit einigen Restwolken beginnt, kommt später immer häufiger die Sonne hervor.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Anfangs werden sich am Donnerstag in Wien noch einige Restwolken halten, „tagsüber kommt aber zumeist zeitweise die Sonne hervor“, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Frühtemperaturen liegen bei rund einem Grad und steigen im Laufe des Tages auf knapp vier Grad an.

