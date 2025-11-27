Spanische Hofreitschule: Neuer Aufsichtsrat startet Amtszeit

Am Mittwoch wurde ein neuer Aufsichtsrat bestellt. Wer die neuen Mitglieder sind und was sie auszeichnet, erfährst du hier.

Die bisherige Funktionsperiode des Aufsichtsrats der Spanischen Hofreitschule ist ausgelaufen. Deshalb wurde er am Mittwoch, dem 26. November 2025, neu bestellt. Die Funktionsperiode beträgt fünf Jahre und läuft bis einschließlich 25. November 2030. Den Vorsitz des Aufsichtsrats übernimmt seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) Michael Enzinger. Außerdem wird durch das BMLUK Gerhard Draxler zum Mitglied des Aufsichtsrats berufen. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Ilse Hohenegger bleibt dem Gremium erhalten. Sie leitet die Abteilung Budget – Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Klima, Umwelt und Energie im Bundesministerium für Finanzen.

Vertreter der Dienstnehmer bleiben im Rat

Auch die Vertreter der Dienstnehmer bleiben im Aufsichtsrat. „Ich danke den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. Die bisherigen Mitglieder haben ihre Tätigkeit mit hoher Expertise und großem Engagement wahrgenommen. Dafür gilt ihnen Dank und Anerkennung“, betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Michael Enzinger übernimmt den Vorsitz

Mit dem langjährigen Dressurreiter Enzinger soll künftig ein Pferdefachmann den Aufsichtsrat führen. Er ist außerdem Vorsitzender des Strafausschusses des Österreichischen Pferdesportverbandes. Seit 1990 ist er als Anwalt in Wien tätig und war von 2015 bis 2023 Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien. Durch seine Mitgliedschaft im Beirat der Spanischen Hofreitschule ist er bereits bestens mit der Hofreitschule vertraut und kennt diese seit vielen Jahren. „Die Lipizzaner und die Spanischen Hofreitschule sind die Kronjuwelen der klassischen Reitkunst und damit ein großes Erbe der Republik. Meine Aufgabe ist es, dies zu bewahren“, so Michael Enzinger.

Gerhard Draxler bringt Management-Expertise ein

Gerhard Draxler ist gelernter Betriebswirt und seit 2006 Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften GmbH, dem ausgegliederten Bundesagrar- und Forschungsbetrieb des BMLUK. In seinen bisherigen Funktionen hat er ein professionelles Restrukturierungs- und Organisations-Knowhow bewiesen. „Die personelle Zusammensetzung des neuen Aufsichtsrats ist eine solide Basis für einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Spanischen Hofreitschule. Die Neuaufstellung der Spanischen Hofreitschule schreitet somit weiter voran und das Tierwohl unserer Lipizzaner muss dabei höchste Priorität haben“, erklärt Totschnig.