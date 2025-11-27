Wiener schnupfen, husten, fiebern: So viele sind aktuell krank

Mit der kalten Jahreszeit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten. In Wien machen derzeit Corona, Influenza und grippale Infekte die Runde.

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und immer mehr Menschen werden krank. Das zeigen auch aktuelle Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Anhand dieser lässt sich derzeit ein Anstieg der Krankenstandszahlen bei den grippalen Infekten, COVID-19 und der echten Grippe erkennen. „Um gut und gesund durch die kommenden Wochen zu kommen, ist es entscheidend, jetzt vorzubeugen. Die Influenza-Impfung, die auch heuer wieder kostenlos zur Verfügung steht, bietet einen der besten und zuverlässigsten Wege, um schwere Erkrankungen zu vermeiden“, rät Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.

Krankenstand in Wien steigt: Grippe, Influenza und Corona

Während Mitte November in Wien 17.188 Menschen an grippalen Infekten erkrankt sind, waren es in der vergangenen Woche bereits 18.289 Wiener. Im Jahr davor waren es Mitte November über 20.000 Erkrankte. Auch bei Influenza ist ein rasanter Anstieg bemerkbar – von 148 Erkrankten auf 223. Und auch bei Corona ist die Zahl von Mitte November (628) auf die vergangene Woche (609) leicht gestiegen.

Corona ist keine meldepflichtige Erkrankung

Die ÖGK weist jedoch darauf hin, dass COVID-19 seit 1. Juli 2023 keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist. Dadurch wird weniger getestet. Die tatsächlichen Infektionen werden über das Abwassermonitoring sichtbar.

So schützt du dich vor Krankheiten

Einfache Hygienemaßnahmen können bereits einiges bewirken und dich schützen. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen, richtiges Lüften und das Meiden enger Kontakte, wenn man sich krank fühlt. All das kann helfen, Infektionen zu reduzieren und besonders gefährdete Menschen zu schützen.