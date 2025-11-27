Öffi-Chaos: Großstörung sorgt für Ärger weil U1 ausfällt

Im Wiener Morgenverkehr herrscht Chaos: Die U1 steht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße still. Pendler müssen auf alternative Linien ausweichen – ein Ende ist nicht in Sicht.

Die U1 fällt zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße komplett aus. Grund dafür ist eine Stellwerkstörung im Bereich Praterstern.

Pendler starteten heute mit großen Verzögerungen in den Tag. Die U1 fällt zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße komplett aus. Grund dafür ist eine Stellwerkstörung im Bereich Praterstern. Besonders zur morgendlichen Stoßzeit bringt das viele Fahrgäste ins Schleudern – im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits früh meldeten die Wiener Linien überfüllte Bahnsteige und längere Wartezeiten.

Ausweichrouten sind überlastet

Laut Betriebsinformation sollen Fahrgäste auf S-Bahn, U2, U4 sowie die Linien O und 1 ausweichen. Doch auch dort spürt man die Folgen: volle Züge, dichtes Gedränge und langsamere Abfahrten. Viele Reisende berichten von chaotischen Szenen und fehlenden Infos. Für manche wird der Arbeitsweg heute doppelt so lange dauern.

Wiener Linien arbeiten an Lösung

Wie eine Pressesprecherin erklärt, sind Techniker bereits unterwegs, um die Störung zu beheben. Ein Ende sei aber weiterhin nicht absehbar. Die genaue Ursache der Stellwerkspanne ist noch ungeklärt. Klar ist nur: Solange die U1 – eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt – stillsteht, bleibt der Wiener Frühverkehr unter Druck.

Pendler hoffen auf rasche Entwarnung

Viele Betroffene zeigen Verständnis, andere sind genervt. Immerhin trifft die Störung ausge-rechnet die meistbefahrene Linie der Stadt. Ob der Betrieb noch am Vormittag wieder normal läuft, bleibt unklar. Die Wiener Linien bitten um Geduld – die Fahrgäste wünschen sich vor allem eines: schnellstmöglich wieder freie Fahrt.

323.000 Menschen nutzen U-1 täglich

Die U1 ist gemessen an den Fahrgastzahlen eine der stark frequentiertesten U-Bahnlinien Wiens. Im Schnitt benutzen 323.000 Menschen die rote Untergrundlinie pro Tag. Eine Störung im Frühverkehr löst daher Chaos und Unmut bei Pendlern und Fahrgästen aus..

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 08:48 Uhr aktualisiert