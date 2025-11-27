Neue Grünoase am Brunnenmarkt: Hippviertel erstrahlt nach Umbau

Asphalt raus, Grün rein: Das Hippviertel in Ottakring wurde komplett umgestaltet. Neue Bäume, mehr Schatten und eine neue Fußgängerzone sollen das Grätzl spürbar beleben.

Noch fehlt zwar das Grün der Bäume und Sträucher im Hippviertel beim Brunnenmarkt, Trinkbrunnen und Sitzmöglichkeiten sind aber bereits vorhanden.

Im 16. Bezirk ist ein kleines Stadtstück völlig neu gedacht worden. Im Hippviertel direkt beim Brunnenmarkt wurden 1.300 Quadratmeter Asphalt entsiegelt und rund 500 Quadratmeter Grünfläche geschaffen. Zusätzlich kamen 27 neue Bäume dazu, die künftig für mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima sorgen sollen. Planungsstadträtin Ulli Sima präsentierte gestern das fertige Projekt und sprach von einem wichtigen Schritt für ein klimafitteres Ottakring.

Neue Fußgängerzone bringt Schatten, Wasser und Platz

Herzstück der Neugestaltung ist die Brunnengasse zwischen Thaliastraße und Menzelgasse: Sie wurde zur Fußgängerzone umgewandelt. Dort sorgen neue Bäume, ein Wasserspiel, drei Trinkbrunnen und zusätzliche Sitzgelegenheiten für mehr Aufenthaltsqualität. Die helle Pflasterung heizt sich weniger auf und lässt Regenwasser besser versickern – ein Plus für das gesamte Viertel.

Auch Nebenstraßen profitieren vom Umbau

Nicht nur die Brunnengasse wurde erneuert: In der Menzelgasse stifteten fünf neue Bäume Schatten, in der Hippgasse kamen weitere 13 dazu. Für Radfahrerinnen wurden neue Radbügel montiert. Die Gestaltung wurde im Rahmen des Wiener Klimateams erarbeitet – ein Beispiel gelungener Bürgerinnenbeteiligung, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Belebung auch für den Brunnenmarkt

Vom frischen Grünraum profitiert auch der angrenzende Brunnenmarkt. Der längste Straßenmarkt Wiens zählt laut aktueller Erhebung wöchentlich über 101.000 Besucher – Tendenz steigend. Die neue Aufenthaltsqualität im Hippviertel soll das Grätzl zusätzlich beleben und die Verbindung zum Markt weiter stärken.