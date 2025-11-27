Babynest Ottakring feiert 25 Jahre: Schutz für Neugeborene in Not

Seit 25 Jahren bietet das Babynest der Klinik Ottakring Eltern in Not die Möglichkeit, Babys anonym und sicher abzugeben. Alle Kinder wurden gesund an Pflege- oder Adoptivfamilien übergeben.

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Babynest der Klinik Ottakring ein geschützter Ort für Babys in Not. Rund um die Uhr können Eltern ihre Kinder anonym abgeben. Videoüberwachung erfasst nur die Hände der Person, ein Sensor löst Alarm aus, sobald ein Kind hineingelegt wird. Danach wird es sofort medizinisch versorgt und in Pflege- oder Adoptivfamilien übergeben.

35 Babys wurden im Babynest schon abgelegt

Seit der Eröffnung wurden 35 Kinder im Babynest abgelegt, zwei konnten später zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren. Die gesetzliche Rücknahmefrist ermöglicht es Eltern, ihre Entscheidung zu überdenken. Bereichsleiterin Margarethe Maurer betont: „Bis heute konnten alle Babys gesund vermittelt werden.“

Berührende Geschichte der Familie Müller

Ein besonders bewegender Fall ist der kleine Michael, der vor drei Jahren aus dem Babynest adoptiert wurde. Die Familie erlebte die Übergabe mitten in der Corona-Zeit, ohne Vorbereitung und mit vielen Hürden. „2 Stunden später hielten wir unser Kind in den Armen – Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der Vater. Heute besucht die Familie jedes Jahr die Klinik, um den Ort zu sehen, an dem ihr neues Leben begann.

Babynest – letzte Chance, sicher und anonym

Das Babynest bietet Eltern in akuten Notlagen einen geschützten Rückzugsort. Es ist ein letzter Ausweg, wenn sonst keine sichere Möglichkeit besteht. Gleichzeitig schenkt es den Kindern eine Chance auf ein liebevolles Leben in Pflege- oder Adoptivfamilien. Ein Ort der Sicherheit, Hoffnung und neuen Anfänge.