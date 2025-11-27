Wien verschenkt 1.000 Warnwesten: Mehr Sichtbarkeit für Kinder im Verkehr

Taxi 40100 und die Mobilitätsagentur Wien starten am 1. Dezember eine Sicherheitsaktion: 1.000 Kinderwarnwesten und Reflektorbänder sollen Kinder im Straßenverkehr sichtbarer machen.

Wenn es früh dunkel wird, sind Kinder auf dem Weg zur Schule oder nach Hause oft schwer zu erkennen. Gerade in den Morgen- und Nachmittagsstunden steigt das Risiko von Unfällen. Mit leuchtenden Warnwesten und Reflektorbändern sollen Kinder besser sichtbar sein – ein kleiner Schritt mit großer Wirkung.

Der unsichtbare Zebrastreifen

Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass Kinder die Straße überqueren dürfen, sobald ihre Absicht erkennbar ist – selbst ohne markierten Zebrastreifen. Fahrzeuglenker müssen bremsbereit sein und den Gegenverkehr im Blick behalten. Fußverkehrsbeauftragte Petra Jens warnt: „Dieser sogenannte unsichtbare Zebrastreifen wird oft ignoriert.“

Besondere Vorsicht an Haltestellen und bei Schulbussen

Hinter Schulbussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht herrscht absolutes Überholverbot. Auch bei regulären Linienbussen gilt: Geschwindigkeit reduzieren, volle Aufmerksamkeit auf Kinder richten. Viele Unfälle entstehen durch unvorhersehbare Bewegungen von Kindern auf Fahrrädern, Rollern oder Scootern.

Warnwestenaktion für mehr Sicherheit

Ab 1. Dezember 2025 verteilen Taxi 40100 und die Mobilitätsagentur Wien über die „Wien zu Fuß“-App 1.000 Warnwesten und 1.000 Reflektorbänder. Schulen und Kindergruppen können sich direkt bei Taxi 40100 anmelden. Eveline Hruza, Pressesprecherin von Taxi 40100 betont gegenüber 5 Minuten: „Jedes Kind, das früher gesehen wird, ist ein Kind, das sicherer ankommt.“

Sichtbarkeit rettet Leben

„Ein Kind kann keinen Vorrang einfordern – wir Erwachsenen müssen ihn ihnen geben“, so Hruza und Jens. Die Aktion soll das Bewusstsein für Kinder im Straßenverkehr stärken und sicherstellen, dass sie besonders in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar unterwegs sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 11:43 Uhr aktualisiert