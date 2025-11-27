Leichenfund in ausgebranntem Auto: Handelt es sich um Mord?

In Wien-Donaustadt wurde nach einem Pkw-Brand die Leiche eines 21-Jährigen gefunden. Ermittler gehen von Gewaltanwendung aus, Motive und Täter sind weiter unklar.

In den frühen Morgenstunden des 26. November 2025 bemerkte ein Anrainer einen brennenden Pkw im 22. Bezirk und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Wien traf rasch ein und löschte den Brand. Auf dem Rücksitz des Fahrzeugs wurde eine männliche Leiche entdeckt.

Obduktion bestätigt Gewaltanwendung

Das Obduktionsgutachten ergab, dass der 21-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen ist. Hinweise deuten auf stumpfe Gewalt, die eigentliche Todesursache dürfte jedoch Erstickung oder Hitzeschock durch den Brand gewesen sein. Die Identität konnte weitgehend geklärt werden; ein DNA-Abgleich steht noch aus.

Verdacht auf Brandbeschleuniger

Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand im Innenraum des Pkw vermutlich mit einem Brandbeschleuniger ausgelöst wurde. Ob es sich um ein gezieltes Tötungsdelikt handelt, wird noch untersucht. Motive und Täter sind weiterhin unbekannt.

Opfer zuletzt als abgängig gemeldet

Das Opfer wurde kurz vor dem Vorfall von einer Vertrauten der im Ausland lebenden Familie als abgängig gemeldet. Die Polizei führt intensive Ermittlungen, um den Tathergang und mögliche Hintergründe aufzuklären.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Wiener Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Marlen-Haushofer-Weg beobachtet haben, sich zu melden. Der Fall bleibt derzeit offen, und die Behörden prüfen alle Hinweise, um Täter und Motiv zu ermitteln.