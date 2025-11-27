Adventsshopping ohne Verkehr: Neubaugasse wird zur Fußgängerzone

An fünf Tagen im Advent wird die Neubaugasse zur autofreien Zone. Besucher können entspannt flanieren, sicher shoppen und besondere Aktionen im 7. Bezirk erleben.

An allen vier Adventsamstagen sowie am Feiertag, dem 8. Dezember, gehört die Neubaugasse ganz den Fußgängern.

An allen vier Adventsamstagen sowie am Feiertag, dem 8. Dezember, gehört die Neubaugasse ganz den Fußgängern.

An allen vier Adventsamstagen sowie am Feiertag, dem 8. Dezember, gehört die Neubaugasse ganz den Fußgängern. Zwischen Mariahilfer Straße und Westbahnstraße wird die beliebte Einkaufsstraße von 9 bis 19 Uhr zur Fußgängerzone – ideal für stressfreies Bummeln und sichere Straßenquerungen. Ohne Autoverkehr entsteht ein ruhiger, festlicher Rahmen für das vorweihnachtliche Einkaufen.

Mehr Sicherheit für alle Besucher

Für die Kaufleute steht Sicherheit klar im Mittelpunkt. „Wir möchten, dass sich alle Besucher entspannt in der Begegnungszone bewegen können. Verkehrsberuhigung sorgt an den Adventstagen für ein deutlich angenehmeres Shoppingerlebnis“, erklärt Kurt Wilhelm von der IG Kaufleute am Neubau. Das ungestörte Flanieren soll die Einkaufserfahrung im 7. Bezirk spürbar verbessern.

Wiener Handel braucht Unterstützung

Auch Peter Herzog von SONNENTOR Neubaugasse betont die Bedeutung der Aktion: Die Adventszeit entscheidet für viele Geschäfte über das wirtschaftliche Jahr. Wer lokal einkauft, stärkt die Vielfalt der Erdgeschoßzonen, erhält Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass besondere Produkte weiter verfügbar bleiben. Der stationäre Handel bleibt damit ein wichtiger Teil des Wiener Stadtlebens – gerade im 7. Bezirk.

Herausforderungen für Kaufleute

Online-Riesen und langwierige U-Bahn-Bauarbeiten setzen viele Geschäfte im Siebenstern-viertel unter Druck. Die Kaufleute appellieren an die Kunden, bewusst vor Ort einzukaufen. Online-Bestellungen wirken bequem, sind aber oft mit ökologischen und wirtschaftlichen Nachteilen verbunden. Mit Events und autofreien Tagen soll der Bezirk neue Impulse setzen.

Musik & Adventstimmung im 7. Bezirk Damit der Besuch noch stimmungsvoller wird, gibt es an zwei Adventsamstagen musikalische Highlights:

• 29. November, 16–17 Uhr: Resona Flair

• 13. Dezember, 16–17 Uhr: Christmas-Improv-Set von Joshua Pepe

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 13:55 Uhr aktualisiert