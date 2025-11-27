Skip to content
Symbolfoto von 5min.at: Mann bedroht sein Opfer mit einem Küchenmesser.
Ein 26-jähriger Mann soll seinen 27-jährigen Mitbewohner während eines Streits mit einem Messer attackiert haben
Wien / 20. Bezirk
27/11/2025
Mit Küchenmesser

Mann verletzt Mitbewohner mit Messer – Polizei nimmt Täter fest

In Wien-Brigittenau eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern. Ein 27-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)

In einer Wohnung im 20. Bezirk kam es am Mittwochabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 26-jähriger Mann soll seinen 27-jährigen Mitbewohner während eines Streits mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt das Opfer Schnittverletzungen an der Hand. Der Verletzte konnte flüchten und alarmierte auf der Straße den Polizeinotruf.

Opfer flüchtet auf die Straße

Rettungskräfte versorgten den 27-Jährigen notfallmedizinisch und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei rückte rasch an und konnte den Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen. Gegen den Mann, der bereits polizeibekannt ist, wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Küchenmesser als Tatwaffe sichergestellt

Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser mit rund 20 Zentimeter Klingenlänge – wurde am Einsatzort sichergestellt. Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.

Ermittlungen durch das Landeskriminalamt

Die Außenstelle Zentrum/Ost des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Streits sowie der genaue Ablauf der Tat werden nun geprüft.

