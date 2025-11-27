Hausbesitzer sieht Einbrecher live – Festnahme in Döblinger Garten

In einer Kleingartensiedlung in Wien-Döbling hat ein Hausbesitzer kurz vor Mitternacht einen mutmaßlichen Einbrecher per Kamera entdeckt. Die Polizei war rasch vor Ort und konnte den Mann nach einer kurzen Flucht festnehmen.

Es war beinahe Mitternacht, als im 19. Bezirk ein Hausbesitzer auf sein Handy schaute. Auf den Bildern seiner Überwachungskamera erkannte er, wie ein Fremder über sein Grundstück ging. Ohne zu zögern, rief er die Polizei. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling kurz darauf in der Kleingartensiedlung eintrafen, reagierte der Verdächtige sofort. „Als Beamte […] eintrafen, ergriff der mutmaßliche Täter sofort die Flucht“, so die Landespolizeidirektion Wien. Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Mann nach kurzer Strecke anhalten und vorläufig festnehmen.

Werkzeug und gefälschter Ausweis gefunden

Bei der Durchsuchung des Mannes sowie einer Tasche, die er am Grundstück zurückgelassen hatte, fanden die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Außerdem kam ein gefälschter griechischer Personalausweis zum Vorschein. Beides wurde sichergestellt. Im Laufe der Amtshandlung zeigte sich, dass die Angaben im falschen Ausweis nicht stimmten. Die Polizei konnte die Identität des Festgenommenen klären: Es handelt sich um einen 39-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Der Mann wurde „wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls sowie der Fälschung besonders geschützter Urkunden angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam“, erklärt die Landespolizeidirektion Wien abschließend.