Messer-Drohung in Floridsdorf: Polizei nimmt Mann (25) fest

Lautstarker Streit in einem Wohnhaus in Floridsdorf eskalierte: Vier Personen sollen eine Wohnungstür mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei nahm einen 25-Jährigen fest.

Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem im Stiegenhaus lautstarke Schreie zu hören waren und ein Mann ein Messer gezogen haben soll.

Am Mittwochabend kam es in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf zu einem gefährlichen Zwischenfall. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem im Stiegenhaus lautstarke Schreie zu hören waren und ein Mann ein Messer gezogen haben soll. Als die Beamten eintrafen, waren an einer Wohnungstür bereits deutliche Beschädigungen sichtbar.

Bewohner bedroht – Täter wollten Mitbewohner sprechen

Der 19-jährige Mieter gab an, dass vier Personen – zwei Männer und zwei Frauen – an seine Tür geklopft und nach seinem Mitbewohner gefragt hätten. Als er nicht öffnete, sollen die Verdächtigen versucht haben, die Tür mit einem Messer aufzubrechen. Dabei soll der 19-Jährige mit dem Umbringen bedroht worden sein.

Polizei hält vier Verdächtige an

Wenige Minuten später konnten die Einsatzkräfte alle vier mutmaßlich Beteiligten in unmittelbarer Nähe anhalten. Sie stritten jedoch alles ab und behaupteten, der Wohnungs-inhaber selbst habe gefährliche Drohungen ausgesprochen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Taschenmesser sowie ein Pfefferspray – beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Festnahme und Anzeigen

Ein 25-jähriger Mann aus der Russischen Föderation wurde vorläufig festgenommen und wegen schwerer Nötigung sowie Sachbeschädigung angezeigt. Auch gegen den 19-jährigen Bewohner wurde Anzeige erstattet – er soll selbst Drohungen ausgesprochen haben. Gegen beide Männer verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Ermittlungen laufen weiter

Das Landeskriminalamt prüft nun den genauen Hergang des Streits. Unklar ist weiterhin, warum die Verdächtigen nach dem Mitbewohner suchten und wie es zu der Eskalation kommen konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 14:42 Uhr aktualisiert